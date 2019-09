El santanderano Germán Darío Gómez se estrena en el Mundial

Comienza hoy la participación de Colombia en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Yorkshire, Inglaterra, con la actuación del santandereano Germán Darío Gómez Becerra, quien competirá en la contrarreloj individual de la categoría junior.

Gómez Becerra nació en Betulia, Santander, pero compite por Boyacá.

Es bicampeón nacional y panamericano de la especialidad y se espera que cumpla con una buena actuación en su primera participación en un Mundial de Ruta.

Lea también: Gómez, oro panamericano

“Tengo una mentalidad muy buena y ganadora para dar lo mejor de mí, me preparé muy bien para llegar a este momento”, asegura el santandereano de 18 años.

El pedalista de Betulia agregó que: “Los nervios acá hay que tenerlos bien controlados, no hay que entrar en presión para competir, pero sí con la mentalidad de dar lo mejor. He tenido una temporada en la que me he cogido mucha confianza, es el campeonato del mundo, sé que hay mucho nivel, pero para eso nos preparamos”.

Cabe señalar que Germán Darío, además de los títulos de contrarreloj, viene de ser campeón de las Clásicas Esteban Chaves y de Soacha, en las que hizo la diferencia en el ejercicio individual.

La ‘crono’ del mundial para la categoría junior masculina será un tramo de 28 kilómetros.

La prueba de los varones comenzará sobre 1:10 p.m. de Inglaterra (7:30 a.m. de Colombia).

Lea también: Santandereano Germán Gómez está en la nómina de lujo al Mundial de Ruta

Daniela, en damas

Pero antes de los hombres, las mujeres en rama juvenil también disputarán la contrarreloj individual, en la que Colombia será representada por la boyacense Daniela Soler, sobrina del exciclista Mauricio Soler.

Cabe señalar que Daniela es la actual campeona nacional de contrarreloj individual y además es la actual subcampeona panamericana de la especialidad.

La prueba femenina comenzará sobre las 4:10 a.m. de nuestro país.

Para ellas, la competencia contra el reloj será de 14 kilómetros.