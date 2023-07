En las últimas horas la selección Colombia de ciclismo anunció sus corredores para disputar el Mundial de la disciplina que se desarrollará entre el 5 y el 13 de agosto y que tendrá como sede la ciudad escocesa de Glasgow.

Una de las sorpresas para los seguidores del deporte de las bielas y los pedales fue la ausencia del corredor Nairo Quintana, quien se encuentra por estos días compartiendo con su familia y entrenando en Boyacá, así lo ha dejado ver por medio de sus redes sociales.

Lea también. Rigoberto Urán no se ahorró groserías para describir lo que hacen Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar

Según el entrenador del combinado nacional, Carlos Mario Jaramillo, en una entrevista dada a Semana, el hecho sucedió porque “la UCI le exige a uno inscribir la nómina de corredores y nosotros inscribimos 14 corredores. Ellos lo exigen un mes antes para sacar la credencial. Entre esos corredores no está Nairo”.

De igual forma, el estratega resaltó, en el mismo medio, que después de repasar las declaraciones del deportista en las que menciona que se encuentra bien físicamente, se intentó hacer la gestión pero ya era demasiado tarde.

“Él dice en la última entrevista que está bien y puede que se prepare bien. El problema es que se hizo la nómina y luego se llamó a la UCI a pedir permiso, pero ya no autorizó porque Nairo no está en los preinscritos”.

Lea también. Esto es lo que se sabe del presunto dopaje de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia 2023

También explicó que no tuvieron en cuenta a Nairo "porque como Nairo no ha corrido nada —yo no lo vi correr... corrió el Nacional, sí—, entonces uno no habla con Nairo o habla muy poquito y uno no sabía si iba a correr o quería correr el Mundial. No se hizo la prescripción con él y no podemos sacar corredores que hayan estado corriendo y están escritos, porque yo creo que uno como técnico mira el ritmo de carrera, de competencia, así esté entrenando muy bien. No es lo mismo que la competencia".

Para finalizar, complementó que entre los elegidos para representar a Colombia se encontraban Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, quienes no fueron prestados por el equipo británico, Ineos Granadiers.

El equipo colombiano estará integrado por: Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), Miguel Ángel López (Team Medellín), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Harold Tejada (Astana), Walter Vargas (Team Medellín) y Rodrigo Contreras (EPM-Scott), quien todavía está pendiente de confirmar.

Nairo se pronunció días previos

Nairo Quintana, que solo se le ha visto correr en lo que va del año en el Campeonato Nacional de Ruta, prueba élite, que se realizó en Bucaramanga en el mes de febrero, mencionó en distintas entrevistas que ha estado intentando rehacer su vida con la experiencia de empresario y que aunque han salido a la luz ciertos rumores sobre su futuro, al momento no tiene ningún equipo y probablemente no correrá la Vuelta a España.

Lea también. Orgullo de Santander: Antonio Gómez es el nuevo campeón nacional de ciclomontañismo

De igual forma, señaló que se está entrenando con la misma rigurosidad de antes y que sigue a la espera de que se le abra alguna puerta en el World Tour.

Para concluir, hizo referencia a la actualidad del ciclismo colombiano en donde resaltó que “si no cambiamos la forma de entrenar, nos vamos a quedar atrás. Yo hace mas de 5 años ya los he ido cambiando y he ido estando a la vanguardia de los entrenamientos”.