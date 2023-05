Esta semana llega la montaña al Giro de Italia con dos finales en alto

Este lunes el Giro de Italia abre la semana con la tercera etapa, entre Vasto y Melfi, con un recorrido de 213 km, los últimos 40 con alicientes interesantes, como la subida al Vallico del Laghi Di Monticchio (3a, 6,3 km a 6,4 por ciento) y al Vallico La Croce (4a, 3,1 km al 6), para después afrontar un descenso y unos 10 km en ligero ascenso que conducen a meta en la provincia de Chieti, en los Abruzzos.

En la segunda etapa, Jonathan Milan, del Team Bahrain Victorious, se impuso en el embalaje, en una fracción disputada entre Teramo y San Salvo, con un trayecto de 202 kilómetros.

Lea también. ¡Histórico! Santandereano Germán Darío Gómez repitió título en la Vuelta de la Juventud

El mejor de los pedalistas colombianos fue Fernando Gaviria, del Movistar Team, que ocupó la séptima casilla y se mostró tranquilo al evitar la caída

“No, a mí no me pasó nada. Menos mal no hay nada de que lamentarnos. Me parece que ganó un corredor muy bueno y yo di lo que tenía”, comentó Gaviria para Caracol Sports.

Fue una etapa sin mayores retos, pero sobre el final una caída masiva le trajo problemas a diferentes pedalistas.

En la general no hubo cambios. Remco Evenepoel pasó página con la ‘maglia rosa’, con Filippo Ganna (Ineos) a 22 segundos y el portugués Joao Almeida a 29.

Lea también. Miguel Ángel López, el nuevo rey del Tour de Catamarca

Precisamente, Evenepoel (Soudal Quick Step), líder del Giro de Italia, celebró ante todo el hecho de salvar la segunda etapa sin verse involucrado en la caída que se produjo a 3,7 km de meta.

“Todo fue bien para nosotros. Estábamos todos delante, así que no nos metimos en problemas, pero creo que fue un accidente desagradable. De hecho, vi lo que sucedió. Sabemos a quién podemos culpar por este accidente, pero así son las carreras, no es un buen momento para hablar”, dijo el campeón del mundo.

Según recalcó Evenepoel, en jornadas de nervios y de confusión “lo mejor es llegar a salvo”. “Eso sí lo podemos decir”, aseguró.

Cumplidas dos jorandas, Rigoberto Urán, del EF Education-EasyPost, es el ciclista colombiano mejor ubicado de la clasificación general de la carrera italiana.

Lea también. Video: Así fue el primer embalaje del Giro de Italia 2023, que ganó Jonathan Milan

El pedalista de 36 años está en el puesto 34 a 1 minuto y 54 segundos del primero.

Mientras tanto, Santiago Buitrago está en la posición 57 (Team Bahrain Victorious), Einer Rubio (Movistar) en la casilla 97 y Fernando Gaviria (Movistar) en el puesto 120.

El primer día de montaña en la actual edición del Giro de Italia será en la cuarta etapa, este martes, en la que se disputarán tres premios de segunda categoría, con el tramo final en ascenso.

El viernes también se presentarán tres puertos de montaña, dos de segunda categoría y el último, con final en alto, de primera, que se transforma en el primer gran reto de los pedalistas que pelean la clasificación general del evento.