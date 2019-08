A pesar de que el deportistas nunca rechazó oficialmente el reconocimiento, tampoco estableció una fecha para que el presidente de Colombia, Iván Duque, le entregara la distinción.

Bernal, por su parte, priorizó en su momento recibir el reconocimiento que le realizó el municipio de Zipaquira, Cundinamarca, lugar de donde es oriundo.

En entrevista con la W Radio aseguró que “yo quería que estuviera el presidente Iván Duque (el día del evento) (...) yo con él muy bien. Tengo que hacerle la llamada, no hemos hablado”. También aseguró que “me dijeron que sí me iban a dar otra condecoración (la ‘Cruz de Boyacá) y no sabía qué tan importante era. La ignorancia”, dijo.

El deportista también fue consultado por sus posiciones políticas y precisó que “he votado dos veces (...) no voy a decir por quién. No me acuerdo”.

El campeón del Tour también aprovechó para dejarle un mensaje a los niños que lo ven como un ídolo. “Quiero decirles que no me vean como algo imposible, que soy una persona normal que escogió algo que le gustaba hacer y que le salieron las cosas bien por la constancia”.

También reflexionó sobre la relación entre la inversión de recursos y el deporte: “Sí hay apoyo al deporte, pero falta apoyarlo más (...) me gustaría que invirtieran más en deporte, pero sé que hay otros problemas sociales en el país. No sé si así le quiten plata a otros sectores”.

“Espero que les haya gustado la entrevista y que no haya dicho nada que los incomode”, concluyó el deportista.

Por estos días Bernal se encuentra de vacaciones en Colombia disfrutando de la compañía de su familia a la espera de regresar a actividad deportiva con el equipo Ineos.