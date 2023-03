“Yo me siento bien, he seguido entrenando de la mejor manera y quiero seguir corriendo porque yo no estoy suspendido”, ha dicho Nairo en reiteradas ocasiones.

Pero, con el tercer mes del año ya en camino, ¿aparecerá pronto un equipo que lo contrate?

“Él está en Europa creo que definiendo lo de su nuevo equipo. Habrá que esperar, pero yo confío en que Nairo este año correrá nuevamente en Europa”, le dijo a El País su padre, Luis Quintana.

Una de las glorias del ciclismo colombiano, Fabio Parra, considera que a medida que pasen los días, la situación para Nairo se hará más compleja.

“Es un tema complicado porque, lo primero, no le debió pasar esto, no era para estar en esta situación tan difícil. Seguramente en pocos días tomará una decisión dependiendo de cómo vayan las cosas”, señaló Parra.