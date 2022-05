Tras la contrarreloj final, que entró en el anfiteatro romano de Verona, se conoció el nombre de quien ostenta ahora el codiciado título de ganador de la 105 edición Giro de Italia: Jai Hindley del equipo Bora Hansgroh.

Después de haberse quedado con la miel en los labios en 2020, cuando acabó segundo perdiendo la maglia rosa el último día, también en Verona, el ciclista australiano luchó “a muerte” para no repetir la amarga experiencia.

“Tengo muchas emociones juntas. Tenía presente lo que pasó en 2020. Ganar el Giro es increíble. Me sentí muy bien, como si volara. No podía permitir que aquella experiencia se volviera a repetir. Iba recibiendo referencias en la crono y me sentía bastante bien en la bicicleta. Así que al final pude tomar las curvas con cautela y asegurar”, explicó Hindley después de llegar a la meta.

El joven salió “a morir”, como anunció tras su hazaña en la Marmolada, y logró mantener el rosa sin apuros en disputa con el ecuatoriano Richard Carapaz del Ineos, quien tuvo que conformarse con una amarga segunda plaza. La tercera, siete años después, fue para el español Mikel Landa, lejos de los mejores en la crono, pero con el podio asegurado, igualando el puesto de 2015.

A la fiesta se unió el italiano Matteo Sobrero, de 25 años, campeón de Italia contrarreloj, ganador de la etapa con un tiempo de 22.54 minutos, a una media de 46,5 km/hora.

Hindley, nacido en Perth hace 26 años pasó ayer a la historia del ciclismo de su país. Su compatriota Cadel Evans llegó a lucir la maglia rosa, pero no logró la victoria final.

“Soy un australiano orgulloso y estoy encantado de llevarme esta victoria a casa, siendo además el primer australiano en ganar el Giro de Italia”, dijo notablemente emocionado.

Así le fue a los colombianos

Sin lugar a dudas, el bogotano Santiago Buitrago fue el mejor de los ciclistas colombianos, tanto en la clasificación general como en la competencia, al ganar la etapa 17 que terminó en el ascenso Lavarone.

Buitrago, de 22 años, logró el puesto 12 en la general y fue el mejor gregario para su equipo, el Bahrain Victorious, y para su líder, Mikel Landa.

Este ciclista tiene buenas características de escalador, pero en descenso, en plano y en contrarreloj también se desempeña de maravilla. Por su edad y su estilo, los amantes del ciclismo en Colombia le vaticinan un futuro de alegrías.

Entre los mejores colombianos en la carrera italiana también estuvo Iván Ramiro Sosa en el puesto 49 de la general. Aunque todo estaba listo para que fuera el líder del Movistar Team, dicho por el mismo Eusebio Unzué, director general del equipo, su desempeño no correspondió. El cundinamarqués pudo quedar entre los 50 primeros pero levantó sospechas sobre si su desempeño es mejor para carreras de una semana.

Harold Tejada terminó en el lugar 56 tras soportar varios cambios en el equipo después de que su compatriota y líder del equipo Astana Qazaqstan, Miguel Ángel López, tuviera que abandonar la competencia por una lesión de espalda. El italiano Vincenzo Nibali tomó la posición de jefe y tuvo en Tejada un gran gregario, con un par de fugas.

Sigue Diego Andrés Camargo, de Boyacá, que se aferró al 79. El corredor del EF – EasyPost fue clave en el trabajo de gregario para su líder, Hugh Carthy, quien quedó en el top 10. Camargo, sin embargo, aprovechó las cuatro opciones que tuvo en las tres semanas.

Fernando Gaviria pasó sin coronar victoria de etapa pero sí mejoró su tren de embalaje. El colombiano completa tres Giros consecutivos sin conseguir una sola victoria. Quedó en el puesto 128 de la general.