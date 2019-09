Juan Diego Alba, ¿el reemplazo de Nairo Quintana en el Movistar?

“Por ahí me dicen que soy el reemplazo de Nairo y que le digan a uno eso pues pesa, es muy serio”, manifestó entre una risa nerviosa y además agregó: “espero hacer las cosas muy bien desde el comienzo, estar a disposición del equipo en lo que me pidan, pero igual toca llegar a aprender”.

En ese camino hacia la gloria el tutease ya ha dado pasos fuertes en la división juvenil logrando el tercer lugar en el Giro Sub-23 este año. De hecho, su paso al Movistar se consolidó durante esa carrera a pesar de que lo venían siguiendo desde hace un tiempo atrás.

Justamente, en cuanto a su transferencia, Juan Diego no deja esconder su gran sentimiento por este escalón en su carrera. Para el tutense “es una alegría demasiada inmensa. Es algo que venía buscando hace mucho tiempo y ahora se me dan las cosas. No me las creía”.

Pero no solo él, su madre es quizás la más contenta de los Alba Bolívar por el hijo menor de tres: “está súper feliz. Mis hermanos comenzaron en el ciclismo, pero no les gustó. Sí, se podría decir que yo estoy cumpliendo el sueño de la familia”.

Ahora lo que queda para él es correr su última carrera en el Coldeportes Zenú (la Vuelta a Ecuador del sábado 5 al 12 de octubre) para unos días después emprender el viaje hacia el ‘viejo continente’.