El corazón se le llenó de orgullo a Luis Eduardo Duarte al ver que su hija, Karol Julieth, pasó primera en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales Juvenil y Prejuvenil, que se están disputando en Cundinamarca.

Karol, de apenas 16 años de edad y nacida en San Gil, fue la mejor en la categoría Prejuvenil, hizo sentir feliz a su padre y a todo un departamento, que cuenta con una joven promesa del ciclismo.

“Él (su papá) estaba gritando, se subió a una piedra para grabarme. Cuando me vio pasar fue a celebrar, junto a los demás compañeros del equipo. Fue una felicidad total”, contó Karol, quien contó que comenzó su carrera deportiva practicando patinaje, a los nueve años, y tras necesitar “hacer fondo en bicicleta”, se enamoró de los pedales y cambió de disciplina.

Felicidad por la victoriaLa santandereano fue la mejor en los 44 kilómetros que tuvo la prueba y, tras finalizar la competencia, no pudo ocultar la alegría que lo generó su título.

“Las cosas se me vienen dando últimamente. En las carreras a las que asistí quedaba en el podio. Esto es el reflejo de los entrenamientos, de todo el esfuerzo que hago yo, que hacen mis padres, mi entrenador (Wilson Zambrano) y todas las personas que me apoyan”, expresó Duarte.

La ‘hormiguera’ aseguró que no se imaginaba que iba a ganar, pero reveló que el “‘profe’ (Zambrano) sí me dijo que esta prueba era para mí, que estaba preparada para eso y que confiara en mis capacidades, pero en un principio me quedaba, luego alcanzaba al grupo, remonté y luego llegué primera, ya sin fuerzas, pero lo dejé todo”.

Además, Duarte dejó claro que participar en los Nacionales es una “experiencia única”. “Son mis primeros Campeonatos Nacionales y gracias a Dios se me dieron las cosas. Hace mucho frío, pero la altura no me afectó tanto y pude lograr el objetivo que teníamos trazado”.

Finalmente, la deportista confirmó que espera disputar la Vuelta al Futuro, en noviembre de este año, y dijo que su gran sueño es correr con la selección Colombia, en un futuro no muy lejano.