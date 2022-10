El presente de Nairo Quintana no es el mejor, y su futuro deportivo es incierto.

Su descalificación del Tour de Francia luego de que se le hallara rastros de tramadol en dos muestras de sangre, lo que desencadenó su salida del equipo Arkéa, tiene perjudicado al pedalista colombiano, quien no ha logrado encontrar escuadra para la próxima temporada mientras se resuelve su caso.

Este miércoles, el boyacense asistió a la audiencia de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), última oportunidad para demostrar su inocencia.

Y mientras Quintana espera la determinación del TAS, también se escuchan fuertes críticas contra el ciclista, como sucedió con el director deportivo francés Yvon Ledanois, quien también salió del Arkéa.

En charla con el diario Ouest-france, Ledanois dijo que no era amigo de Nairo, además que no quería unirse a él y que no lo obligó a llegar a ese elenco ni mucho menos lo obligó a irse. También dejó claro que su salida no tenía nada que ver son la situación de Nairo. “Y sabes, yo no era amigo de Quintana”, recalcó.

“Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!”, añadió.

Al ser cuestionado si está decepcionado al haber creído en el corredor y de que salga de esa manera del elenco francés, Ledanois indicó.

“Por supuesto, si es cierto. Pero la primera persona a la que habría lastimado sería a Emmanuel Hubert (director general del Arkea-Samsic), luego al equipo, a sus compañeros y al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos... Si resulta que se equivocó, es una pena. Se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente, humanamente, me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor”, aseguró Ledanois.

Quintana, de 32 años, está pendiente de la determinación del TAS para lograr definir su futuro competitivo.

“Como bien saben, he presentado, con mi grupo de abogados, mi defensa ante el TAS. Pudimos escuchar también los abogados de la UCI. El TAS quedó con todo y dentro de las próximas semanas determinará la respuesta. Confío en el TAS y en la reglamentación”, señaló Nairo el miércoles tras salir de la audiencia en Lausana, Suiza.