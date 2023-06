Lo que dijo Egan Bernal de su participación en el Tour de Francia.

Egan Bernal ha ido volviendo a la élite del ciclismo de a poco tras su trágico accidente sufrido hace un año y cuatro meses. El colombiano ha disputado carreras de alta relevancia que han servido como un medidor de cara a su máximo objetivo, el Tour de Francia.

Actualmente, el de Zipaquirá se encuentra corriendo el Critérium Dauphine, competencia que es catalogada como un termómetro de cara a lo que será la segunda grande del año.

Si bien Egan Bernal ha mostrado gratas sensaciones de cara a lo que viene, el propio corredor ha dejado en el aire unas preocupantes declaraciones que dan a pensar que se podría bajar del bus de la ‘grande boucle’ a menos de un mes. En charla con el diario francés L’Equipe, Bernal fue claro al confirmar su presencia en la carrera más importante del año.

Decir si voy a estar o no en el Tour sería una mentira. Es una carrera en la que todos quieren estar, pero también no es la carrera ideal para competir si no estás al 100% y si no estás seguro de poder estar en el ‘top’”, dijo el colombiano.

Seguido a ello, Egan afirmó en decir que sí no se encuentra bien para el Tour, ya estaría listo para la última grande de la temporada, como lo es la Vuelta a España. “El Tour no es la mejor carrera para sufrir. Si no estoy a nivel, yo prepararía a fondo la Vuelta a España”, agregó.