Su recuerdo más cercano de un Mundial es 2019 en Bélgica, cuando se cayó durante la ronda final y quedó lesionada (fractura de codo).

¿Cómo se siente para este nuevo desafío en Países Bajos?

“Es una responsabilidad grande, venía con algunas lesiones y por eso bajé un poco las cargas de entrenamiento. Eso me sirvió para retomar el ritmo de cara a este compromiso tan importante y hay que hacerlo muy bien”.

¿Ya “aterrizó” de lo sucedido en Japón y antes?

“Cuando juntás las tres medallas (oros en Londres-2012 y Río-2016 y plata en Tokio-2021) es hermoso, cada una tiene su peso, cada una se logró luego de esfuerzos y esta última fue muy especial. La verdad, no me imaginaba estar en una final de Juegos Olímpicos por todo lo que pasé, por lo que viví física y emocionalmente, y ganarme una medalla para el país fue impresionante, aún no lo creo”.

Que la llamen la Reina del BMX y la visualicen en París 2024 ¿qué la hace pensar?

“Es muy lindo ese reconocimiento, pero no me quiero adelantar a nada, voy a vivir el día a día, vamos a ver qué pasa”.

Algunos colegas suyos tuvieron experiencias complejas. Por ejemplo Caterine Ibargüen. ¿Ha hablado con ella?

“Caterine es la sensei de la Selección. Tiene todo, el corazón de oro, la sonrisa de oro, unas piernas de oro, una energía de oro. Ella nos abrió el camino a muchos a pensar así, cuando entraba a la pista a saltar se le veía esa madurez y grandeza, porque eso es Caterine. Ella sale a competir y es lo más gracioso, es hermosa, se ríe, es tranquila, es una deportista ejemplar”.

¿Qué esperaría para ella como reconocimiento del país?

“Ya lo tiene. Ella tiene el corazón de los colombianos, la amamos, somos súper fans de ella, hizo mucho, demasiado, y estas últimas olimpiadas, aunque sabe que hubiera querido un mejor resultado, significaron mucho para nosotros como deportistas. Lo dio todo y demostró que no se trata solamente de ganar, sino de dar el 100%. Eso es lo más bonito, la enseñanza más grande de ella y ojalá todos la hayamos cogido porque ir a unos Juegos y estar en la final y darlo todo por el país es enorme”.

¿Colombia ha crecido en materia deportiva por parte de aficionados y prensa?

“Siento que hemos cambiado la mentalidad, de saber que el alto rendimiento es una profesión, saber que el deporte construye. Para mí, el mejor combo es la educación, la cultura sí o sí y el deporte tiene que estar involucrado para que construyamos. Y creo que la empresa privada y las entidades públicas han empezado a cambiar y a entenderlo. Por eso también hemos visto la transformación en los resultados obtenidos en los últimos años” .

Después de recibir honores por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, Mariana Pajón retorna a la competencia en el Mundial de Papendal, Holanda, que el domingo tendrá la definición del título. La reina del BMX encabeza la delegación nacional que conforman 16 pilotos élite y júnior.

