Martha Bayona arrasó en el Campeonato Nacional de Pista Élite

Dedicación, sacrificio y pasión, son tal vez, algunas de las palabras que pueden representar lo que es la ciclista de pista santandereana Martha Bayona, quien gracias a su arduo trabajo y espíritu competitivo continúa inspirando a los fanáticos del ciclismo de pista nacional.

La corredora, que gracias a su técnica, explosividad y habilidades tácticas, se ha destacado en distintos Campeonatos Mundiales de su disciplina, fue protagonista en el Campeonato Nacional de Pista Élite, en el que logró cuatro preseas, una en equipos y tres individuales.

El evento se llevó a cabo del 20 al 23 de julio en el Velódromo Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez de la ciudad de Medellín.

La primera victoria de Bayona, quien hace parte del equipo de la Liga de Antioquia, fue en la prueba de velocidad por equipos, en la cual, junto con Yarli Mosquera y Juliana Gaviria, se coronaron campeonas.

Posteriormente y tras establecer un registro de 33.807, la santandereana se subió a lo más alto del podio como nueva campeona nacional de los 500 metros.

“Estoy muy contenta, estas pruebas me han dejado buenas sensaciones, he logrado buen tiempo, esto me ha dejado ver cómo estoy físicamente y aquí voy, con los sueños intactos de cara a lo que se viene”, señaló la ciclista posterior a su triunfo.

A pesar de sus buenos resultados, la santandereana no se conformó y siguió sumando medallas, esta vez en la modalidad de velocidad, en la cual obtuvo la presea dorada, al igual que en el keirin.

Sin duda alguna, Martha Bayona sigue demostrando que le sobran las ganas para llegar tan lejos como ella quiera, y desde ya, piensa en los próximo objetivos entre los que se destaca llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.