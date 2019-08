El esperado duelo de campanillas de velocistas en la Vuelta a España entre el colombiano Fernando Gaviria Rendón (UAE - Team Emirates) y el irlandés Sam Bennett (Bora - Hansgrohe), no se pudo ver ayer en Alicante, meta la tercera fracción de la Ronda Ibérica.

Y no se pudo dar el citado duelo porque el nacido en La Ceja tuvo un mal día y no pudo llegar en el lote principal para disputar la victoria de etapa, que al final quedó en poder del europeo que no tuvo rival en la definición de la jornada.

Lea también: El irlandés Sam Bennett es el ganador de la tercera etapa de la Vuelta a España

Gaviria no tuvo un buen día y se quedó del grupo en el premio de montaña de tercera categoría de Tibi y no pudo reengancharse con el lote principal, pese a que se quedaron dos compañeros con él para tratar de llevarlo nuevamente al grupo.

“Hoy (ayer) me sentí demasiado mal en la bicicleta. Estaba en una crisis que no pude lidiar y por más que me dejaron dos compañeros fue imposible llegar”, anotó el antioqueño.

Cabe recordar que Gaviria, junto a casi todos sus compañeros, sufrió una fuerte caída en la contrarreloj por equipos, que le dejó lacerado el costado izquierdo de su cuerpo, lo cual lo trae mermado.

Por lo que recalcó que: “ahora lo importante es seguir recuperándome de mis lesiones de la etapa uno e intentarlo en el próximo sprint”.

Así las cosas, aunque el triunfo de Bennett puso fin al muy buen comienzo del ciclismo colombiano en la Vuelta, las cosas siguen marchando por buen camino para los ‘escarabajos’, pues Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Urán (EF Education First), Miguel Ángel López (Astana Pro Team), Sergio Higuita (EF Education First) y Esteban Chaves (Mitchelton - Scott), mantienen sus posiciones en la general, a la espera de la jornada de mañana, en la que aparecerá la alta montaña y habrá llegada en alto.

Y Quintana y López siguen como líderes de las clasificaciones de la regularidad y de los jóvenes, respectivamente.

Lea también: Brillante victoria de Quintana en la Vuelta y sigue haciendo historia

Mientras tanto, hoy volverá a haber espacio para que los velocistas, si las fugas lo permiten, vuelven a citarse y brinden su espectáculo en los últimos 300 metros de la cuarta etapa, la cual será de 175,5 kilómetros y que irá de Cullera y El Puig.

La fracción tendrá un premio de montaña de tercera categoría, de 5,8 kilómetros, con pendiente media del 4,5%, ubicado a 35 kilómetros de meta.