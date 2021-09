Miguel Ángel López tendría todo acordado para dejar el Movistar y volver al Astana

Los días del ciclista colombiano Miguel Ángel López en el Movistar parece que están contados, luego de bajarse de la 'bici' y retirarse de la Vuelta a España en la penúltima etapa.

Las relaciones entre el pedalista boyacense y el equipo telefónico se cortaron y todo indica que el futuro de 'Superman' estaría en el Astana, escuadra en la que ya estuvo durante seis temporadas.

Lea también. Santandereana Martha Bayona logó oro en la Copa de Naciones de Ciclismo

"El jefe del Astana, el equipo en el que el escalador boyacense, de 27 años, había corrido seis temporadas, de 2015 a 2020, le abría las puertas a su regreso al hogar. El ciclista, aconsejado por su mujer y el padre de ella, se negó entonces a negociar una posibilidad muy complicada de continuar en el Movistar, el equipo con el que acababa de renovar hasta 2023 y que tampoco ardía en deseos de mantenerlo", informó el diario El País de España.

Luego del episodio de López en la Vuelta, que fue criticado por muchos, el mánager del Movistar, Eusebio Unzúe, sostuvo que "López se vino abajo por no poder estar con los mejores, pero eso no justifica su actitud. Intentó cerrar el hueco y al ver que no pudo, no pudo echar pedales. Vamos a poner distancia y analizar la situación fríamente".

Lea también. Una actuación de la Selección Colombia que ilusiona con clasificar a Catar 2022

Así mismo, según 'La Gazzetta dello Sport', de Italia, el destino más probable para 'Superman' es el Astana, equipo donde ya militó del 2015 al 2020, año en el que fichó por el Movistar, con quien