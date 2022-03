Novia de Egan Bernal, coequipera en la recuperación del campeón del Tour

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue con su trabajo de recuperación, luego de casi dos meses del accidente que sufrió mientras entrenaba en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

Egan sufrió múltiples fracturas en su cuerpo que fueron tratadas por médicos de la Clínica Universidad de La Sabana, de donde fue dado de alta el 6 de febrero.

El cundinamarqués ha publicado en redes sociales su proceso de recuperación, pero en esta oportunidad fue su novia, María Fernanda Motas, quien en su cuenta de Instagram mostró una imagen en la que se observa a Bernal entrenando con ella en una bicicleta estática.

“Me convertí en lo que siempre odié. Y a mí no me gusta, a mí me encanta. Y más si es contigo”, fue la frase que acompañó la publicación de María Fernanda.