Tras haber sido una de las revelaciones en los Juegos Olímpicos de Río – 2016, la santandereana Martha Bayona Pineda, una de las mejores velocistas del mundo, se quedó sin cupo para las justas de Tokio – 2020 que se reprogramaron para el próximo año si la pandemia del coronavirus es controlada debidamente para permitir la realización del máximo evento deportivo del mundo.

La bumanguesa no alcanzó los puntos suficientes para obtener el cupo a los Juegos Olímpicos, pero a pesar de la compleja situación en la que estamos atravesando por el COVID-19, ya trabaja en medio de la cuarentena para las justas de Paris – 2024.

Claro que no es fácil para la ciclista del barrio San Martín, quien anotó: “es algo muy difícil, pero hay que levantar la cabeza y dejar eso atrás. Es maluco porque lo ideal es que no fuera yo sola sino más personas (con Juliana Gaviria para la velocidad por equipos), hice todo el ciclo olímpico y lo hice de la mejor forma. En el panamericano hice oro y no alcanzar a clasificar es muy maluco, pero hay que seguir. Venía bien en las competencias y dando títulos, es duro que las mujeres no vayamos a estar en Tokio”.

Durante el ciclo olímpico a Tokio – 2020, Martha participó en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos, así como en Campeonatos Panamericanos, Copas del Mundo y Mundiales de Pista, y en todos ellos logró subir al podio, incluso en la cita ecuménica de 2017 en Hong Kong fue subcampeona en el keirin.

Sin embargo, los puntos que sumó a lo largo de los cuatro años del ciclo, no alcanzaron para lograr un cupo para el ciclismo femenino colombiano a Tokio.

Y buscando una respuesta al porqué no pudo alcanzar un lugar para Tokio 2020, la velocista santandereana es consciente de que logró cosas importantes, pero que a la hora de dar la ‘estocada’ en el Campeonato Mundial de Berlín, Alemania, a finales de febrero, no logró sumar los puntos necesarios para ratificar una clasificación que estaba muy cerca en ese momento. Un lugar en la final habría bastado, pero un podio seguro habría sido más que suficiente, o haber logrado el oro habría sido la clasificación directa.

“Yo estaba muy bien entrenada, estaba bien físicamente, estaba preparada, en el mundial dan muchos puntos y eso fue una desventaja, porque en el mundial me hicieron falta unos puntos. Y al no tener el resultado fue un golpe duro. Y luego supe lo de la olimpiada, me pregunté qué pasó, pero tocaba afrontarlo y seguir, no me podía quedar estancada por eso que pasó. Venía bien en las competencias y dando títulos”, recalcó la deportista bumanguesa.

Pero como el Ave Fénix, y en medio de la cuarentena obligatoria en la que estamos inmersos, la santandereana, que está radicada en Medellín, trabaja dura e intensamente desde su lugar de habitación, para no perder el norte, seguir mejorando y resurgir de entre sus cenizas en procura de volver a la alta competencia y empezar a labrar el camino que la lleve a París – 2024 y mejorar lo hecho en Río – 2016, en donde una caída en la final la privó de alcanzar un podio olímpico que a sus 20 años, estuvo cerca de lograr.

“Venía bien y después estar encerrados y no salir al velódromo. Hay que esperar que sea lo que Dios quiera y volver a entrenar, preparar para lo que viene, estamos entrenando en casa y vamos a salir bien. Esto no será para toda la vida”, anotó.

Y en cuanto a su preparación, su técnico Jhon Jaime González alista los planes de entrenamiento que ella debe cumplir a cabalidad en su casa para mantener la forma lo mejor posible y seguir en ese proceso de alistamiento, mientras que se puede volver al velódromo y a la calle para realizar los entrenamientos específicos.

Al respecto, la joven velocista santandereana anotó: “ahora nuestro entrenador nos envía plan por semana, en la mañana hacemos rodillos y antes del mediodía hacemos ejercicios en YouTube, y en la tarde hacemos rodillos o videos de core”.