Preocupación en el equipo de Urán para poder desplazarse a Europa

El EF Pro Cycling Team, el equipo de los colombianos Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y Sergio Andrés Higuita, es el conjunto del World Tour más perjudicado por la medida de la Unión Europea de no permitir el ingreso de viajeros que provengan de países diferentes a los 15 dados en una lista el pasado martes.

Y es que el escuadrón de licencia estadounidense cuenta en sus filas con una nómina de 30 corredores, 12 de ellos ubicados a este lado del Atlántico, pues además de los tres colombianos, tiene un ecuatoriano, seis estadounidenses, un canadiense y un mexicano.

Ciclistas que son fundamentales en el andamiaje del equipo, pues sin contar a los ‘escarabajos’ figuran nombres como los de los ‘gringos’ Tejay Van Garderen, Lawson Craddock y el canadiense Michael Woods, que son fundamentales a la hora de conformar un equipo para las grandes competencias en Europa.

Preocupación que dejó manifiesta el director deportivo del EF Pro Cycling, el español Juan Manuel Garate, quien señaló al portal biciclismo.com, lo siguiente: “Lo de los colombianos, lo veo mal, muy mal porque he sido un poco el encargado de tramitar este vuelo humanitario que tenían para el 19 de julio y el que ha estado en contacto con la Federación Colombiana y con los ciclistas de allí. Me parecía una buena idea, creo que como país se lo habían solucionado, pero es algo que yo ya adelanté a mis compañeros de equipo: que cuando se empezaran a levantar las restricciones y acabáramos con el confinamiento, a ver si en los países en los que se iba a competir iban a aceptar la llegada de gente de otros países que no has tenido controlados, simplemente porque tengas autorizada una competición".

Y añadió el técnico ibérico que: “tenemos en Colombia a tres ciclistas y la central del equipo con corredores como Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Sergio Higuita, al ecuatoriano Caicedo, que está en la misma situación; los estadounidenses con Van Garderen, Craddock... son la columna central del Tour. Estamos fastidiados”.

Mientras que el ciclista Sergio Higuita anotó: “las nuevas normativas en Europa están haciendo peligrar nuestro viaje, pero sabemos que con la Cancillería, la Federación y nuestros equipo logren que nos otorguen ese permiso para viajar el 19 de julio, fecha para la que está programado ese vuelo charter, pues tenemos la ilusión de dejar en alto el nombre de nuestro país y para eso estamos entrenando fuerte”.

Más afectados

Otros equipos de este lado del mundo también se ven afectados, como el UAE - Team Emirates, que cuenta con ocho ciclistas que están en el continente americano, pues cuentan con cinco colombianos, Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Juan Sebastián Molano, Cristian Camilo Muñoz y Andrés Camilo Ardila, además del argentino Maximiliano Riocheze, y dos estadounidenses.

Team Ineos, tiene en sus filas a siete latinoamericanos, cuatro colombianos, dos ecuatorianos y un costarricense. Los ‘escarabajos son Egan Bernal, Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera, los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Nárvaez y el ‘tico’ Andrey Amador.

Mientras que el equipo Arkéa - Samsic tiene en sus filas a tres ‘escarabajos’, Winner Anacona y los hermanos Dáyer y Nairo Quintana.

Más inconvenientes

Mientras que Italia, uno de los países más afectados por el COVID-19, en su afán de evitar un rebrote de la pandemia en su suelo, ha decidido que los deportistas que lleguen a la península itálica para afrontar competencia alguna, deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días, antes de ser autorizados a competir.

Decisión que perjudica, en el caso del ciclismo colombiano, a los equipos UAE - Team Colombia y Colombia Tierra de Atletas que afrontarán el Giro de Italia sub 23 programado para disputarse del 29 de agosto al 5 de septiembre.

Mientras que ciclistas como Miguel Flórez, Daniel Muñoz y Jhonatan Restrepo, integrantes del escuadrón del Androni Giocattoli - Sidermec, invitado al Giro de Italia, de darse el desplazamiento previsto para el 19 de julio, no podrían competir antes del 2 de agosto, y su equipo está invitado a la Strade Bianche, que se correrá el primer día de agosto.