La edición 106 del Giro de Italia inició con una contrarreloj individual, en la que el belga Remco Evenepoel se impuso ante sus rivales en un trayecto de 19.6 kilómetros.

Con este inicio, el deportista se consolidó como uno de los favoritos al título de la primera ‘Gran Vuelta’ del ciclismo.

“Estoy muy contento, queríamos hacer esta crono lo más rápido posible y ha sido más que suficiente. Habíamos hecho cálculos de lo que necesitaba para ganar y lo he mejorado. He mantenido la cadencia durante toda la crono. No me he centrado en la diferencia con Roglic, me he centrado en ganar hoy”, mencionó Evenepoel a la prensa tras su victoria en la primera etapa.

En cuanto a los colombianos Rigoberto Urán (EF Procycling Team) fue el mejor de la prueba, seguido por Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious), Einer Rubio (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Movistar Team).

Clasificación general

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 21’18”

2. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22″

3. Joao Pedro Almeida (UAE Team Emirates) a 29″

4. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 40″

5. Stefan Kung (Groupama-FDJ) a 43″

6. Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 43″

7. Jay Vine (UAE Team Emirates) a 46″

8. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a 48″

9. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 55″

10. Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) a 55″.

Clasificación colombianos

44. Rigoberto Urán (EF Procycling Team) a 01’23’’

66. Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) a 01’54’’

92. Einer Rubio (Movistar Team) a 02’06’’

134. Fernando Gaviria (Movistar Team) a 02’32’’.

La segunda etapa se correrá este domingo 07 de mayo entre Teramo - San Salvo y contará con una distancia total de 202 km.