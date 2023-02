Rigoberto Urán dijo que no habían ciclistas buenos, pero los colombianos tienen destacados resultados en Europa.

Hace poco el experimentado ciclista antioqueño Rigoberto Urán afirmó que en Colombia “no tenemos ningún ciclista bueno".

El dos veces segundo en el Giro de Italia y también segundo en el Tour de Francia, agregó que "en Colombia (se refiere al recambio), los últimos que estaban eran Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago”.

Por si fuera poco, Rigoberto Urán aseguró que “no hay nada. No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte. Muchos van allá, pero no aguantan dos años porque no son capaces de sostener el ritmo de carrera. Acá (en Colombia) se sigue trabajando, pero falta calidad”.

Lea también. ¿Cuáles son las posibilidades de que Nairo Quintana consiga equipo en Europa?

No obstante, los resultados del ciclismo nacional en el inicio de la temporada internacional marca que, al parecer, sí existen pedalistas que pueden triunfar.

Hasta ahora, ya van dos títulos, con Miguel Ángel López, en la Vuelta a San Juan y Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve.

Además de tres podios: Santiago Buitrago (Saudí Tour y Ruta del Sol) y Sergio Higuita (San Juan).

Y cinco victorias de etapa: Miguel Ángel López y Fernando Gaviria (San Juan), Santiago Buitrago (Saudí), Einer Rubio y Juan Sebastián Molano (Tour UAE).

El gran reto de los ciclistas colombianos será en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, en donde el último año no existió gran protagonismo.