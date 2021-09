Santandereana se prepara para recorrer 17 mil kilómetros en bicicleta

Jenifer Miranda o 'Fefer' como es conocida en el mundo del ciclismo, comenzó a practicar sobre las bielas por hobbie, y actualmente acumula más de 50 distinciones. Es enfermera jefe por profesión, pero se dedica ahora al deporte. A los 25 años decidió retarse a sí misma e iniciarse en el ciclismo.Desde siempre el deporte ha estado presente en su vida. "A raíz de una operación comencé a montar cicla, ya que el doctor me dijo que solo podía trabajar el tren inferior. Siempre he dicho que soy una ciclista recreativa, no soy profesional. Empecé como por querer montar. Hace 7 años lo practico y hace dos años decidí hacerlo de manera competitiva. He participado en varias competencias de fondos", sostiene 'Fefer'.

Entre su larga lista de reconocimientos se encuentran el tercer puesto en la Primera válida Ramón Quijano. Subcampeonato en el Club Cañaveral cuarto chequeo y el primer puesto medio fondo damas en el 'Gran Fondo Sagan Barranquilla'. Víctor Hugo Peña, el mismo colombiano que se vistió por primera vez con la camisa de líder del Tour de Francia, nos dejó ver su lado más humano. Sin filtros: Pedaleando en el alma del ‘tiburón’ Víctor Hugo Peña Uno de sus maestros ha sido Víctor Hugo Peña, el primer colombiano que vistió la camiseta amarilla en un Tour de Francia. "Él ha sido un amigo muy bueno para mí, me ha ayudado, me da tips, y gracias a él he podido conocer a muchas personalidades del ciclismo. Además que me ha impulsado a seguir compitiendo", agrega Jenifer. A raíz de la pandemia, 'Fefer' decidió reinventarse. Al no poder salir a rodar para entrenar, y tener que practicar en casa con rodillo, comenzó a investigar nuevos panoramas dentro de su deporte, y encontró una nueva pasión: las ultradistancias. "Cuando empezó la pandemia para todo el mundo fue durísimo. Yo tenía ya un ritmo de carrera, y tenía que entrenarme con el famoso rodillo en casa. Entonces empecé a retarme. Decía "bueno, voy a hacerme un día a 100 km en el rodillo", y a contabilizar el tiempo", afirma. Para ella, las ultradistancias se convirtieron en un reto, se dedicó a desmostrarle a los demás que las mujeres si eran capaces, a pesar de que la 'subestimaran'. Su primer destino en bicicleta fue Valledupar. Así pues, 'Fefer' recorrió la distancia entre Bucaramanga y Valledupar en un solo día.

"Eran 465 kilómetros y fueron 18 horas pedaleando. Bajé dos kilos y quemé más de 9 mil calorías en esa etapa. Pasé por temperaturas desde los 17 hasta los 42 grados. Ahí aprendí y tomé experiencia. Entendí que necesitaba una preparación mucho más alta para enfocarme en distancias más largas", agrega la deportista. En su primera travesía la acompañó un gregario en pista. En un carro escolta lo hizo el chofer, su manager, y una 'torre de control', que era la persona encargada de tomar tiempos, medir distancias, y facilitar comidas, hidratación y demás a los ciclistas. 'Fefer' y su gregario, Enrique, realizaban una parada de 20 minutos cada cuatro horas para cambiar sus uniformes, hidratarse y comer algo. "La única parada larga que se hizo fue de aproximadamente hora y media en San Roque debido a la temperatura tan alta que había. Tuvimos que detenernos para evitar la deshidratación", sostiene Jenifer. Semanas antes de su viaje, la deportista tuvo que prepararse física y mentalmente. Cambiar su alimentación, sus hábitos y acudir a terapias de nutrientes. Su siguiente meta es romper el Récord Guiness en Suramérica, y recorrer 17 mil kilómetros en dos meses. "Llevo al rededor de cinco meses organizando todo para romper el récord suramericano. Para ello tuvimos que contactarnos con la organización de Guiness Records en Estados Unidos, presentarles una propuesta y esperar la respuesta. Primeramente propusimos hacer 1.250 kilómetros en cicla y 100 de trote en un solo recorrido, pero consideraron que era muy fácil. Entonces me fui con toda y propuse 17 mil kilómetros en 'bici' por los extremos de suramérica, y fue aprobado", afirma.

El recorrido iniciará en 'Punta Gallina', la Guajira, pasará por Venezuela, Paraguay, Perú, Argentina, y Brasil. 'Fefer' lo hará en junio de 2022. En la travesía la acompañarán tres autos escolta, un adjudicador enviado por la Organización Guiness Récord, seis ciclas (una para cada terreno) y hasta un perro guardián. "La organización nos pidió como requisito llevar un perro para seguridad, ya que no es permitido llevar armas, ni ningún otro artefacto para defensa", agrega Jenifer. Hasta el momento 15 marcas patrocinadoras se han unido al reto para acompañar a 'Fefer'. Según ella, debe haber un número establecido por parte de la organización para poder comenzar con el récord. Nobleza y fuerza sobre ruedas Jeniffer se describe a sí misma como una guerrera. "Una mujer, atrevida a los nuevos retos, noble y muy buena gente". Como deportista le gusta disfrutar de lo que hace. Admirar el paisaje en cada carrera, y aprovechar hasta las caídas. Para ella, lo más importante de este, y los demás retos que se ha propuesto, es demostrar que las mujeres son berracas e inspirar a más de su género. Su familia la poya, a pesar de sentir temor por las múltiples adversidades que pueden estar presentes en un camino. Como hija única, es la admiración y orgullo de sus padres.