Sergio Luis Henao puso fin a su carrera como ciclista

Sergio Luis Henao ya lo había anticipado: “Si tengo que dejar el ciclismo, me voy con la cabeza en alto”. Así lo expresó recientemente el corredor antioqueño, luego de quedarse sin equipo para la presente temporada.

Su anterior escuadra, el Qhubeka NextHash, de Sudáfrica, dejó de pertenecer a la categoría UCI WorldTeam tras la crisis económica que sufrió, y a Henao le fue imposible, tras el cierre del mercado de transferencia, hallar un lugar en un elenco de la élite del pedal.

Este lunes, en declaraciones a Antena 2, el colombiano, quien lleva diez temporadas compitiendo en Europa, confirmó, a sus 34 años de edad, que ponía fin a su etapa como ciclista.

“Realmente yo creo que ya doy por terminada mi carrera profesional, mi carrera en Europa. En el momento es lo que tengo contemplado, a no ser que llegue una oferta que me convenga, que sea atractiva, pero por el momento no, pienso que sería ya como terminar mi carrera deportiva”, dijo.

Henao, bicampeón nacional de ruta y (2017-2018) y campeón de la París-Niza (2017), indicó que tuvo que adelantar su decisión de decirle adiós al deporte de alta competencia.

“Ya lo estaba estudiando hace un año, que de pronto estas temporadas con Qhubeka serían mis últimas como ciclista profesional. De pronto por lo ocurrido con el equipo se adelantó, ya lo había estudiado, pero no estaba en mis planes que fuera este año que justamente terminaba mi contrato con ellos”, sostuvo.

El escarabajo, fundamental en los triunfos de Chris Froome en los tours de Francia de 2016 y 2017, afirmó que recibió ofertas de otros elencos, pero ninguna lo convenció.

“Quería seguir en el WorldTour, pero no tuve ninguna oferta de un equipo de la categoría. Pese a algunos acercamientos, al final nunca se concretó nada. A raíz de esto es la decisión de terminar mi carrera como profesional. Me forzaron a que fuera más rápido de lo pensado”, añadió.

Henao agregó que pensar en un retorno a la competición es complicado: “Es difícil cuando ya se deja de competir un año volver a estar en la élite del ciclismo mundial. Un año pesa. Las competencias, el ritmo... puedes perder mucho. Es difícil cuando desapareces una temporada. Aún así, uno siempre mantiene la esperanza a principio de año, muchas cosas pueden pasar en equipos, pero no aparecía nada entonces me doy mucho a la idea de que no va a ser posible”.

Sergio Luis estuvo presente en tres giros de Italia, cuatro tours de Francia y siete vueltas a España. Su mejor posición en una gran carrera fue el noveno lugar el giro italiano de 2012. Además participó en cuatro Mundiales y alcanzó un noveno puesto en Limburgo-2012.

En 2016, en los Juegos de Río, una caída a 10 km de meta y cuando iba en fuga lo privó de ganar presea olímpica. Como gregario ayudó a agrandar la hegemonía del equipo Ineos en el ciclismo mundial.