“Es difícil de creer, todavía tengo que asimilarlo. No me lo puedo creer, en la etapa reina de La Vuelta... Todo el mundo estaba hablando de esta cita de montaña. La verdad, no me sentía muy bien durante el recorrido, pero al parecer al resto les dolían las piernas todavía más”, explicó.

Arensman resistió la embestida del grupo de favoritos, en el que se sucedieron los ataques, pero el neerlandés evitó ser alcanzado por sus inmediatos seguidores, el español Enric Mas y el colombiano Miguel Ángel López.

Precisamente López (Astana), tercero en la etapa reina y sexto de la general, dijo que se siente “motivado” para afrontar con expectativas la tercera semana, no sin antes recuperar fuerzas en la jornada de descanso de este lunes.

“Lo he intentado otra vez y he recortado algo de tiempo. Lo importante es estar delante. La Vuelta aún no ha terminado, queda la tercera semana con etapas duras y me siento motivado. Ahora toca descansar”, señaló Supermán.

López no tira la toalla y viene mostrando en las últimas etapas de montaña una evolución que le permite pensar en alcanzar sus objetivos.

“Es importante estar delante, y por supuesto que no renuncio a mis objetivos. Quiero luchar por una etapa, pero también por la general”.