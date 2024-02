Video | En medio de lágrimas, Harold Tejada se quedó con la segunda etapa del Tour Colombia

Tejada (Pitolito, 26 años), quien logró la segunda victoria colombiana consecutiva en la carrera, fue el más fuerte en un apretado sprint entre 8 corredores y estrenó su palmarés profesional.

Con un tiempo en meta de 4h.02.32, se impuso por delante del italiano Andrea Piccolo (EF Education) y del español Óscar Sevilla (Medellín).

Lea también: Un santandereano compartirá equipo con Egan Bernal

"Es la primera vez que gano en el World Tour y todavía no me las creo, en los planes no estaba, ni en la fuga, el Nu empezó a atacar, intentamos estar ahí. Traté de guardarme todo el día y al final pudimos ganar la etapa que es lo más importante", señaló Tejada tras su victoria para las cámaras de Espn.

En la general, Tejada aventaja en 1 segundo a Sevilla y en 5 a Piccolo.