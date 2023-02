Video: Lo que dijo Nairo Quintana antes de competir en Bucaramanga

El boyacense Nairo Quintana aseguró que le gustaría estar entre los favoritos para ganar la competición de ruta en el Campeonato Nacional que se disputa en Bucaramanga, aunque confesó que su condición no es la mejor

"Ser campeón es importante además es un logro que nunca he tenido (en esa competición) y que he preparado en diferentes ocasiones", dijo Quintana antes de la prueba.

Sin embargo, espera "estar ahí cerca de los favoritos", cuando competirá contra ruteros de la talla de Miguel Ángel 'Supermán' López (Team Medellín), Sergio Higuita (Bora), Daniel Felipe Martínez (Ineos); Diego Camargo y Esteban Chaves, del EF Education-Easypost; Harold Tejada, del Astana; Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio, del Movistar, y Jesús Peña, del Greenedge Cycling.

Será un circuito que "pareciera que no fuera nada pero va a ser difícil", donde habrá una competición "natural sin muchos ataques", con una rodada rápida.

Y admitió a la prensa: "Mi condición no es la mejor, la que estoy pasando en este momento. Solo Dios sabe cuándo es la hora y vamos a ir con tranquilidad".

Quintana, quien confirmó la semana pasada que no se retira del ciclismo, está a la espera de un equipo para continuar compitiendo en las tres carreras más importantes del mundo, el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España.

"Debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", dijo entonces el escalador colombiano, que hoy cumple 33 años.

Aseguró que su futuro "posiblemente no sea posible correr aquí en Colombia", pero que aún no tiene nada decidido, después de su descalificación el año pasado del Tour de Francia después de que diese positivo por uso de tramadol, un analgésico prohibido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas pero que no figura como dopante.