El Tigre regresa a La Arenosa para revivir sus mejores momentos

El 11 de octubre de 2013, a eso de las 6:00 p.m., el atacante colombiano Falcao García tendió una bandera de Colombia sobre la mitad del campo del estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de darle al país la clasificación para la Copa Mundo de Brasil-2014.

Radamel Falcao García espera volver a ser el de antes de la lesión que lo dejó por fuera de la Copa Mundo de Brasil 2014, y llevar a Colombia a Rusia 2018. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Dos años después de aquella gesta y con el sabor amargo por la lesión que le impidió vestir el tricolor en Brasil, sumado a un bajón deportivo del que todavía no ha podido salir, ‘el Tigre’ regresó esta semana a la ciudad que lo mostró en su máximo esplendor.

“Estoy muy contento de estar nuevamente en la Selección, porque se renuevan las ilusiones. Es un nuevo proceso, un nuevo camino de cara al Mundial y con toda la ilusión de volver, y especial para quienes no tuvimos la oportunidad de ir a la reciente Copa del Mundo”.

Para Falcao, regresar a Barranquilla es “una motivación muy grande”, y llega feliz porque “pude jugar los 90 minutos el último fin de semana con el equipo, me exigí al máximo y me di cuenta de que estoy muy bien, pero me parece que he jugado poco, pero las veces que he entrado lo he intentado aprovechar y ahora esperar que los resultados nos acompañen en el equipo” en referencia al Chelsea.

Y ahora, ya de nuevo con la tricolor y un nuevo sueño por delante, Falcao aseguró que “quiero dar mucho, quiero entregar y darle mucho al país, para devolver con goles, como ya lo hice antes, al pueblo colombiano todo el cariño y apoyo, para poder estar nuevamente en una Copa del Mundo”.