Contundente: Las críticas de Casemiro a la Confederación Brasileña de Fútbol en plena rueda de prensa

"Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos", pero "no nos cabe a nosotros elegir eso y sí a otras personas", afirmó el exfutbolista del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo ante Venezuela.

En la primera jornada, la CBF escogió el estadio Mangueirão de la ciudad de Belém, también calurosa y con altos índices de humedad al situarse en la Amazonía, como sede para el partido contra Bolivia, que terminó con victoria para los brasileños por 5-1.

Pese a todo, Casemiro exaltó el enorme cariño que han recibido de los aficionados, tanto en Belém como ahora en Cuiabá.

"El cariño de Cuiabá está siendo increíble, pero claro que el campo no es algo a lo que estamos acostumbrados. El calor de aquí y de Belém, no solo yo, pero todo el mundo está... No estamos acostumbrados a ello", explicó.

Sobre Venezuela, dijo que esperan un partido "difícil y truncado" y destacó los "méritos" del equipo dirigido por el argentino Fernando Batista, con "muchos jugadores" en el fútbol europeo y "con calidad".