A pesar de tener una discapacidad auditiva, Daniela Juliana Piñeros sí ha logrado escuchar los gritos que su corazón le ha dado, aquellos que dicen que se lance al agua y que, a punta de brazadas, alcance todos sus sueños.

Así lo ha hecho. Desde los 13 años, de manera incansable, Daniela ha luchado por alcanzar sus sueños. No conoce las limitaciones, nada le ha impedido que hoy, a sus 20 años, sea considerada una de las mejores deportistas sordolímpicas de Santander y Colombia. Se ha destacado tanto, que, sin mucha experiencia, logró meterse entre las mejores 19 nadadores en estilo mariposa a nivel internacional, y primera a nivel mundial.

Ha roto varias marcas y en los pasados Juegos Paranacionales, fue la la santandereana que más medallas ganó, obteniendo tres oros, cinco platas y cuatro bronces.

Conversar con ella es una grata experiencia pero sin su madre, Diana Flórez, quien es su voz, no sería posible. De igual forma, con sus expresiones y gesticulaciones, logra emitir respuesta y comunicar, sobre todo cuando se le habla de su mayor pasión: la natación.

¿Cómo apareció la discapacidad auditiva en su vida?

A mi mamá le dio varicela en el embarazo. Es una enfermedad congénita, mas no genética. Hasta mis 18 meses fue cuando mi familia se dio cuenta de que tenía esta discapacidad.

¿Y cómo llegó la pasión por la natación?

Desde muy pequeña me encantaba nadar, en mi lenguaje intentaba decirle a mi mamá que quería hacer cursos de natación, y gracias a un primo pude conocer al profesor William David Jímenez y empecé a nadar. Cuando tenía como seis o siete años, aprendí a nadar sola en una piscina y a los trece años empecé de manera profesional.

Aparte de seguir formándose en la natación ¿le gustaría estudiar alguna carrera profesional?

En estos momentos estoy dedicada a entrenar doble jornada, de lunes a sábado. Me gustaría estudiar Cultura Física o Fotografía, aunque me inclino más por la primera, pero quiero llegar a un lugar apto para mí, en donde haya inclusión. Sin embargo, mi carrera es algo que todavía pienso posponer, pues en el 2021 son los Juegos Sordolímpicos y quiero enfocarme para llegar a ser una de las mejores.

¿Cuál ha sido el proceso para llegar a ser la deportista tan destacada que es hoy?

Cuando empecé, era una niña. Ya tuve la primera oportunidad de ir a unos Juegos Sordolímpicos, pero fui demasiado inexperta, sin haber participado en Juegos Nacionales o Panamericanos. En este momento me encuentro en la posición 19 a nivel mundial en estilo mariposa y soy primera a nivel nacional. Todo ha sido con mucha disciplina y compromiso, ha sido un proceso de siete años en donde me ha tocado trabajar con las uñas, pero gracias a Dios, a quienes me han apoyado y al profesor Luis Carlos Calderón, que es mi entrenador hace cinco años y con el que estoy muy agradecida, he podido obtener los logros que hoy tengo.

En los pasados Juegos Paranacionales Bolivar 2019, usted se subió 12 veces al podio, fue la santandereana qué más veces lo hizo ¿comó logró? ¿cómo se siente ante esta hazaña?

Estoy muy contenta por eso, pero iba por más medallas de oro. En algunos momentos me bloqueé psicológicamente y eso fue lo que más me dificultó conseguir lo que esperaba.

Fueron mis primeros Juegos Paranacionales, pero me fue muy bien, rompí tres récords nacionales. En los 50 libres hice 30 segundos, en los 100 libres hice 1,5 minutos y en espalda logré 37 segundos.

¿Piensa que su discapacidad auditiva ha afectado su vida profesional y personal?

Sí. La comunicación es muy importante para cualquier aspecto de la vida, y es eso lo que más se me ha dificultado. En Colombia no se implementa ni se incluye el lenguaje de señas.

¿Qué se debe hacer para mejorar esa situación y facilitarle un poco la vida a las personas sordas?

Se deben incluir el lenguaje de señas en colegios y universidades para que no suceda lo que me ha pasado cuando voy al médico o cuando me intento comunicar con alguien, que en la mayoría de los casos me toca ir con mi mamá para que ella les diga lo que me pasa.

¿Cuáles son los próximos retos que espera enfrentar y las metas que quiere cumplir?

Quiero ser campeona en los Sordolímpicos, ser la primer colombiana que suba al podio en esta competencia, quiero ser Selección Colombia y estoy enfocada en ser la mejor.

Me dice que tiene un arduo entrenamiento ¿cómo es su rutina?

De lunes a viernes entreno desde las 6:30 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana, luego llego, descanso, y a las 2:30 de la tarde tengo que estar de nuevo en el entrenamiento hasta las 5:30 de la tarde. Miro demasiados videos de natación en Youtube. Admiro a Michael Phelps y observo todas sus técnicas.

Y en cuanto a la preparación psicológica ¿cómo lo hace?

Mi mamá ha sido mi psicológa, mi médica, mi todo. Físicamente, me preparo entrenando todos los días y siguiendo los consejos de mi entrenador, que es muy bueno. Psicológicamente, tengo que tener mucha fuerza en la mente. Si tengo algún problema, lo afronto yo misma, o con mi profesor o mi mamá

Mis compañeros de colegio se burlaban de mí, no creían en lo que hacía, pero he venido creciendo, he logrado ser cada vez más fuerte. Yo tengo claro lo que quiero en mi vida, no me importa tener mi piel un poco quemada o privarme de ser igual que los demás, la natación es lo mío.

Usted es el vivo ejemplo de que no existen las limitaciones ¿qué mensaje le puede dejar a aquellos con discapacidad auditiva que no se atreven a practicar algún deporte?

El deporte es muy importante. Nosotros somos capaces. Mírenme a mí, sí es posible.

La discapacidad auditiva no es un impedimento para cumplir nuestros sueños, sí, es difícil, pero con disciplina y dedicación todo se puede.