El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez fue presentado hoy como nuevo jugador del Atlético Junior, luego de sus desafortunados pasos por el Racing y el Lanús argentinos.

Teófilo Gutiérrez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Junior (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

A través de un comunicado, los directivos del equipo de Barranquilla anunciaron la presentación del atacante que firmó contrato a préstamo hasta diciembre de 2012.



Según el representante del jugador, Efraín Pachón, se llegó a un acuerdo entre el grupo de inversionistas que posee el 80 por ciento de los derechos deportivos de Gutiérrez, el Racing de Avellaneda; equipo con el que tenía contrato vigente, y Junior de Barranquilla que buscaba precisamente un delantero para el torneo local.



De esta manera se termina la incertidumbre sobre la llegada de Gutiérrez al equipo barranquillero después de un sinnúmero de tropiezos que impedían su contratación.



"Esperemos que la gente vuelva al estadio, ya ustedes me conocen, no tengo nada que demostrar, simplemente disfrutar del fútbol que me lo ha dado todo y que vengan los goles", aseguró Gutiérrez tras ser presentado hoy a los medios de prensa locales.



El delantero colombiano podría ser parte de la nómina titular hoy en el partido frente al Real Cartagena que se jugará en las próximas horas, en la segunda jornada de la Liga colombiana de fútbol.



Gutiérrez, quien también jugó en el Trabzonspor turco entre 2009 y 2010, pasó luego al Racing de Avellaneda en donde tuvo un buen comienzo y fue goleador en 2011 bajo el mando de Miguel Ángel Russo.



Pero tras la llegada al banco de la Academia de Diego Simeone y luego con la orientación de Alfio Basile surgieron los conflictos.



En el último clásico con el Racing ante el Independiente, en abril pasado, Gutiérrez insultó al árbitro Sergio Pezzotta y este lo expulsó. Ya en el camerino protagonizó una gresca con el guardameta Sebastián Saja en la cual la prensa argentina conjeturó que Gutiérrez esgrimió un arma de aire comprimido.



Tras salir de Racing, el Lanús lo fichó para dos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores, marcó un gol en el segundo encuentro y se ganó el aprecio de la hinchada pero poco después todo se deshizo al abandonar sin permiso la concentración para viajar a Barranquilla, por lo que le cancelaron el contrato.



Ahora con el Atlético Junior, Gutiérrez espera volver a ser el máximo goleador de la liga como sucedió en el 2009 cuando marcó dieciséis anotaciones.