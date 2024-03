En la noche de este jueves se completaron los juegos de vuelta de los octavos de final de la Copa Águila, que dejaron como saldo 8 equipos, con trayectoria en la primera división, clasificados a la siguiente ronda del campeonato que entrega un cupo a Copa Sudamericana.

Equipos de la ‘A’ quedaron con cupo a cuartos de final de la Copa Águila (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Santa Fe y Cortuluá siguen imparables, tanto en liga como en Copa; Junior sorprendió a nacional, Once Caldas y Pasto despacharon a los equipos de la B, mientras que Cali y Tolima dejaron en el camino a los equipos de Boyacá.



El Junior dio el batacazo de la jornada y eliminó en el Metropolitano a Nacional, tras imponerse 2 a 0 con anotaciones de Jarlan Barrera y del paraguayo Roberto Ovelar. El equipo de Reinaldo Rueda decepcionó en la capital del Atlántico y ahora deberá enfocar todos sus esfuerzos a la Liga.



Ahora el cuadro tiburón deberá enfrentarse en la siguiente fase al Deportes Tolima, que viene de eliminar al Patriotas.



El conjunto pijao despachó con facilidad a los boyacenses en el Estadio Municipal de Cajamarca, las anotaciones de Andrés Felipe Ibargüen y Matheus Uribe, permitieron a los tolimenses revalidar lo hecho en la ida y vencer en la llave con un contundente 4 a 1.



El otro representante del departamento también se quedó en los octavos. Chicó volvió a caer ante Cali, esta vez en el Manuel Calle Lombana de Villavicencio. Con goles de Harold Preciado y Andrés Pérez, los azucareros se impusieron 2 a 1 a los ajedrezados, que descontaron con Lucas Díaz.



Los verdes del Valle recibirán en la siguiente ronda a Independiente Medellín, que venció en su llave al Envigado, en el Atanasio Girardot.



Con tantos de Juan Fernando Caicedo y Brayan Angulo, el equipo poderoso le repitió la dosis del primer partido a los naranjas y los derrotó con el mismo marcados, 2 a 1. Los dirigido por Juan Carlos Sánchez descontaron con Cristian Arango.



El Once Caldas dejó en blanco al Bucaramanga y lo despidió de la copa, al vencerlo en el marcador acumulado con un contundente 3-1. Esta vez el blanco de Manizales salió victorioso del campo sintético del Alfonso López, con anotaciones de Johan Arango y Harrison Henao. El gol de Cesar Arango dio esperanzas al equipo de la B, pero el tiempo no fue suficiente.



De esta manera el conjunto manizalita jugará en los cuartos ante el Deportivo Pasto, que también sacó de la copa a otro representante del Torneo Águila, el Real Cartagena.



Los pastusos golearon 4 por 1 a los heroicos en la capital de Nariño, y se sobrepusieron a esta llave sin mayores problemas.



Finalmente los dos líderes de la Liga Águila también marchan en la Copa. Santa Fe y Cortuluá vencieron 1 a 0, en sus respectivos juegos de vuelta, a Equidad y Águilas Doradas.



Los goles de Dairon Mosquera para los cardenales y de Miguel Medina para los vallecaucanos, permiten a los dos oncenos clasificar y verse la cara en los cuartos de final.



La siguiente fase de la Copa Colombia deja ver enfrentamientos parejos, donde se espera que los equipos grandes sigan predominando en el torneo.



Estos son los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa Águila 2015 que se disputarán los próximos 12 y 26 de agosto:



Santa Fe vs Cortuluá

Cali vs Medellín

Tolima vs Junior

Once Caldas vs Pasto