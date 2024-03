Deportivo Cali no ha podido estabilizar su rendimiento y eso ya lo pagó caro en la Copa Águila, de la que salió eliminado en cuartos de final a manos del Independiente Medellín.

Al Deportivo Cali lo afecta el desequilibrio en la Liga Águila (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

En la Liga el equipo tampoco ha encontrado una regularidad y eso explica el quinto lugar que por ahora ocupa en la tabla de posiciones.



La razón del bache tiene que ver en el desequilibrio que tiene el equipo: mientras unos pocos mantienen un nivel aceptable, la gran mayoría está en un bajón y eso ha resentido el funcionamiento colectivo.



“Yo conozco a mi equipo y sé que no está jugando el fútbol que yo quiero y que es el que trabajamos todos los días en Pance; pero también sé que falta que unos cuantos jugadores suban su nivel para que el Deportivo Cali vuelva a ser el del primer semestre”, señaló el técnico Fernando Castro.



Por su parte, el goleador Hárold Preciado reconoció el bajón y manifestó que la promesa del grupo es recuperar muy pronto el nivel.



“Sabemos que no estamos en un buen momento, pero tenemos que pasar la página de esta situación, mirar al frente y recuperar el nivel que nos hizo campeones en el primer semestre”, precisó el tumaqueño.



La situación del Cali está en que mientras del medio hacia atrás hay tranquilidad por lo que presentan algunos jugadores, desde la zona de creación hacia arriba hay una enorme preocupación porque falta regularidad, claridad y definición.



“Hay que echar para adelante, esto es de trabajo, de volver a nuestro nivel, de meter en cada partido y de estar otra vez en la pelea porque a este equipo no se le ha podido olvidar jugar al fútbol”, aseguró el capitán Andrés Pérez.



Justamente el volante capitalino es de los que atraviesa un gran momento, siendo el soporte del equipo en la mitad del campo.



También han respondido con un aceptable nivel el arquero Ernesto Hernández y los zagueros Cristian Nasuti y Germán Mera, lo mismo que Kevin Balanta.



Faltan por subir su nivel hombres importantes como Andrés Felipe Roa, que fue desequilibrante en el primer semestre.



También Nicolás Benedetti, al que no se le puede pedir mucho tampoco porque apenas está jugando como profesional; pero sí otros jugadores como John Pérez, Miguel Murillo y Hárold Preciado que aunque es goleador, por momentos lo afecta el escaso acompañamiento de los hombres de corte ofensivo.