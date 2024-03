El portero, que permanece en cuidados intensivos, está consciente y tiene sensibilidad en sus extremidades inferiores, "pero aún no las puede mover", según manifestó a periodistas este viernes Harold Lozada, médico del Dépor Fútbol Club.

Arquero uruguayo Viera dice a sus aficionados que saldrá adelante por ellos (Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

El portero uruguayo Alexis Viera, que se recupera tras ser herido de bala en un intento de atraco en la ciudad colombiana de Cali, dijo hoy a sus seguidores que saldrá adelante gracias al apoyo recibido durante su convalecencia.



Desde una habitación de la Clínica Valle del Lili y con la ayuda de su esposa, Andrea Espel, el guardameta del Depor Fútbol Club grabó y publicó en Facebook un vídeo en el que afirmó que hay Alexis Viera "para rato".



"Hola, quiero mandarles un saludo a todos ustedes que han confiado y orado por mí. Esta situación no es fácil, pero voy a salir adelante con el apoyo de todos ustedes" dice el jugador en la grabación, que se ha vuelto viral en la red.



'El Pulpo' Viera, como es conocido por hinchas y amigos, se muestra contento de haber recibido mensajes no solo de colombianos y uruguayos, sino de todas partes del mundo.



"Decirles que los quiero mucho, la verdad me han llegado mensajes de todos lados, no solamente aquí en Colombia y les quiero decir a todos que estoy mejor y que voy a salir adelante por ustedes y porque sé que hay Pulpo para rato. Les mando un abrazo grande y que mi Dios me los bendiga", declara.



Jugadores como Teófilo Gutiérrez, de la selección colombiana de fútbol, y Fernando Muslera, guardameta de la selección de Uruguay, han enviado su mensajes a través de Twitter y Facebook a Alexis Viera deseando su pronta recuperación.



Viera fue ingresado a la Clínica Valle del Lili el pasado martes luego de ser herido de bala por desconocidos en un intento de robo en el sur de Cali.



Desde entonces, el guardameta ha sido operado dos veces con un diagnóstico de daño en los pulmones y en la médula por uno de los dos proyectiles que recibió.



La Policía de Cali investiga el hecho apoyada en un vídeo de una cámara de seguridad cercana al lugar donde fue herido el futbolista, y también ha publicado un retrato hablado del presunto agresor.