Con goles de Rogerio Leichtweis, Andrés Ibargüen y Didier Delgado, Deportes Tolima goleó este domingo 3-0 al Cúcuta Deportivo y agudizó la crisis de los motilones, que cada vez están más cerca del descenso, en cumplimiento de la novena jornada de la Liga Águila II de 2015.

Tolima goleó a Cúcuta y agudizó la crisis motilona (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Luego de un flojo inicio de partido de los dos equipos, con muy poco fútbol, muchas imprecisiones y lentitud en las acciones de juego, sólo hasta pasados los 25 minutos el Deportes Tolima empezó a controlar el balón con autoridad, frente a un Cúcuta que demostró en la cancha lo que refleja en la tabla.



Sin oportunidades claras de gol, la primera de los pijaos fue gol, a los 28 minutos, cuando se juntaron Andrés Ibargüen y Matheus Uribe, quien puso un pase entre líneas para dejar solo al paraguayo Rogerio Leichtweis frente al arquero Luis Delgado, quien no controló la buena definición del guaraní que dio la apertura al marcador.



Y la ventaja se aumentó a los 39, cuando Andrés Ibargüen se inventó una acción por la izquierda, encaró hacia adentro y pateó desde el borde del área para dejar sin opciones a Delgado y poner el 2-0 que cerró el primer tiempo sin más emociones.



Para el segundo tiempo, Tolima salió a darle manejo al resultado, porque Cúcuta no tuvo la capacidad para reaccionar y al menos generar oportunidades de gol, algo que sí tuvieron los pijaos, quienes ampliaron la diferencia a los 66 minutos con anotación de Didier Delgado.



Con la diferencia de tres goles, que no reflejó lo visto en la cancha porque ninguno de los dos clubes desplegaron un buen fútbol, se dio el final del compromiso que no tuvo oportunidades de gol para los motilones y efectividad total de los pijaos, quue llegaron tres veces y marcaron tres goles.



Ahora Deportes Tolima se alista para afrontar la vuelta por la semifinal de la Copa Águila el próximo miércoles en Bogotá contra Junior, con desventaja 2-1, y por la Liga, la próxima cita será la décima que reúne a los clásicos regionales, por lo que Tolima visitaría en Girardot a Huila y Cúcuta recibirá a la Alianza Petrolera.