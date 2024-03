Cada semestre son más los equipos que se inclinan por los entrenadores extranjeros. Actualmente ocho técnicos foráneos dirigen en la Liga Águila II de 2018 y tres más ya dejaron su cargo en las primeras nueve jornadas.

El auge de los técnicos extranjeros en Colombia (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

El uruguayo Julio Comesaña lleva varios años en el fútbol colombiano y se ha destacado principalmente en el Junior de Barranquilla. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Los entrenadores extranjeros ganaron espacio en los últimos años en el fútbol de la Primera División de Colombia.

A diferencia de temporadas pasadas, en las más recientes ya es habitual ver que los clubes nacionales se inclinan por los directores técnicos foráneos. Actualmente, ocho de los 20 equipos que disputan la Liga Águila vienen de afuera y, en las primeras nueve jornadas, tres salieron de su cargo.

Curiosamente, los orientadores nacionales son apetecidos en el exterior y así se evidencia en tres selecciones de Suramérica: Chile es dirigido por Reinaldo Rueda, Ecuador por Hernán Darío Gómez y Paraguay por Juan Carlos Osorio.

Además, otros estrategas como Jorge Luis Pinto, Alexis Mendoza y Luis Fernando Suárez suenan para orientar las selecciones de otras partes del mundo.

¿A qué se debe esta situación?

Javier Álvarez, entrenador antioqueño que dirigió a la selección Colombia y que llevó a Once Caldas al título en el 2009, dio su opinión al respecto.

“Creo que los directivos no tienen un gran conocimiento de toda la capacidad que tienen los técnicos colombianos. Por ejemplo, a Nacional le fue mejor con entrenadores colombianos; el líder actual, La Equidad, tiene técnico colombiano; el campeón Tolima también tiene entrenador colombiano. Creo que se necesita mayor confianza en el entrenador colombiano, porque está claro que tenemos la capacidad”, explicó Álvarez.

Para Norberto Peluffo, director deportivo de Millonarios, club que junto a Santa Fe ha logrado levantar Copas bajo el mando de entrenadores foráneos en los últimos años, “son etapas que se van cumpliendo, como con los arqueros, que llegan épocas donde la mayoría son de afuera. Esta situación no se presenta porque los extranjeros tengan más capacidad que los colombianos, porque si usted mira el entrenador colombiano se destaca en el extranjero, caso Rueda, Pinto, ‘Bolillo’ y Osorio, entre otros”.

“También sucede que algunos equipos, en especial los grandes, no encuentran el nombre que tenga gran aceptación, entonces toca abrir el campo y buscar un técnico extranjero, para no dividir; y ese es el mismo caso de la selección Colombia”, agregó Peluffo.

Juan Cruz Real, entrenador argentino que está al frente de Alianza Petrolera, sostiene que “más allá de la nacionalidad, lo más importante es que los entrenadores que trabajen en los clubes colombianos, de acuerdo a la metodología, la idea futbolística y los comportamientos, vayan mostrando cosas que estén a la altura y que les permita destacarse, así como lo hicieron en otras épocas entrenadores como Bilardo y Zubeldía”.

¿Y los proyectos?

Han transcurrido nueve jornadas de la Liga Águila II de 2018 y ya son ocho los entrenadores que dieron un paso al costado a raíz de los malos resultados.

Este aspecto se repite semestre a semestre, como una prueba de la inmediatez que impide que los directores técnicos se consoliden en sus cargos.

Precisamente, los elencos que ocupan la parte alta de la tabla tiene como común denominador la continuidad de sus instructores: La Equidad con Luis Fernando Suárez, Once Caldas con Hubert Bodhert y Tolima con Alberto Gamero, todos ellos colombianos.

Para el estratega ‘paisa’ Carlos Mario Hoyos, que salió del Atlético Bucaramanga después de la quinta fecha, está claro que “para los técnicos colombianos no hay paciencia y no hay respeto por el proceso; pero para el técnico extranjero hay más oportunidad. Necesitamos extranjeros que nos aporten mucho, como Zubeldía y Bilardo, pero hace rato que acá vienen algunos extranjeros que no aportan. En cinco o seis fechas no se pueden hacer grandes cosas, se requiere de paciencia y respaldar los proyectos. El trabajo y el tiempo son fundamentales para llegar al éxito”.

Por su parte, Eduardo Villamizar Mutis, reconocido directivo del fútbol santandereano, reafirma la importancia de tener dirigentes que conozcan a fondo el tema futbolístico.

“Pienso que al directivo colombiano le falta formación como directivo de fútbol. Son exitosos en sus empresas, pero el fútbol es algo diferente. Eso hace que exista cierta inseguridad y que los lleve a pensar que el entrenador extranjero es mejor, pero hace falta tener un programa a mediano y largo plazo. Se traen entrenadores que no tienen ni idea del medio y eso es debido al desconocimiento deportivo de los dirigentes”, dijo Villamizar.