Deportes Tolima asumió el primer puesto en la Liga

Atlético Bucaramanga, además de su buen trabajo y el triunfo sobre Jaguares, contó con suerte en la fecha 11, porque los rivales que podían quitarle el octavo lugar no lograron los resultados. Hoy juega América y el Leopardo espera conservar su posición.

Deportes Tolima, el campeón vigente de la Liga Águila, asumió el liderato después de vencer 1-0 en calidad de visitante a Deportivo Cali. El elenco ‘pijao’ suma 25 puntos y es perseguido de cerca por el Once Caldas, que registra 24 unidades. (Foto: Colprensa El País / VANGUARDIA LIBERAL)

La undécima jornada de la Liga Águila II de 2018 dejó, como hechos llamativos, la superioridad de elencos como Tolima, Once Caldas y Junior, el mal momento de los grandes, entre ellos Medellín, Millonarios y Cali, la remontada del Bucaramanga y la solidez de Rionegro.

Tolima, no contento con el título de la temporada pasada, está obsesionado con el éxito y se afianza como firme candidato a repetir.

Se cumplió más de la mitad de la fase regular y mientras los ‘pijaos’, Once Caldas, Rionegro y Junior no bajan la guardia, varios grandes: Medellín, Millonarios y Cali le abren la puerta de la clasificación a elencos que no estaban en los planes, pero que con trabajo y eficacia remontaron posiciones como el Bucaramanga.

El campeón no afloja

Deportes Tolima, el campeón vigente, aún no pierde el hambre de gloria. El equipo que orienta Alberto Gamero superó 1-0 a domicilio a Deportivo Cali y asumió el primer lugar del certamen. El cuadro ‘pijao’ muestra orden táctico y variantes ofensivas para mandar con propiedad luego de 11 jornadas.

Gran campaña

Once Caldas ratificó en Bogotá su destacada temporada. El elenco ‘albo’ igualó 2-2 ante Millonarios y mereció mejor suerte. Con la igualdad, los orientados por Hubert Bodhert se mantienen en la parte alta del certamen e impidieron que los ‘embajadores’ se acomodaran entre los ocho mejores.

Remontada ‘Leoparda’

Hace seis jornadas era una utopía pensar en la clasificación a cuartos de final del Atlético Bucaramanga; sin embargo, el elenco ‘Leopardo’ reaccionó y con su triunfo 2-1 sobre Jaguares completó 13 unidades de las últimas 18 disputadas, que lo dejan en los puestos de privilegio.

Se sacaron chispas

Medellín y Santa Fe protagonizaron un emotivo empate 2-2 que le permitió al cuadro ‘cardenal’ permanecer en el lote de clasificados parciales, mientras que el ‘Poderoso de la Montaña’ continúa en los puestos de mitad de tabla hacia abajo.

En ascenso

Junior sigue su camino ascendente en la competencia. El club ‘tiburón’ sometió 3-1 a un Equidad que después de un brillante inicio, no ha logrado retomar el rendimiento. Los de Barranquilla fueron superiores y se afianzaron entre los mejores, donde permanece el elenco ‘asegurador’, pero gracias a los ahorros.

No afloja

Rionegro, contra todos los pronósticos, aparece en la parte alta del campeonato y cada día luce más sólido. Con su victoria 2-1 frente a Leones, las ‘Águilas’ vuelan alto y sueñan con entrar a la denominada ‘fiesta de fin de año’ del balompié nacional.

En tablas

El clásico boyacense finalizó igualado 1-1, un resultado que prolonga la crisis de Patriotas y que impide que Chicó se acerque a los lugares donde no corre riesgo de descender.

Otra caída

Alianza Petrolera, que hace tres jornadas era animador del certamen, pasa por un difícil momento, al sumar la tercera caída sucesiva, en esta ocasión en calidad de visitante frente a Deportivo Pasto (2-1). El elenco ‘aurinegro’ se aleja de los ocho y otorga ventajas en la tabla del descenso.

Fin a la mala racha

Atlético Huila consiguió el primer triunfo en el torneo al doblegar 1-0 a un Atlético Nacional que es presa de la irregularidad.