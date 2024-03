En Bucaramanga te pueden parar en la calle, te dicen mil cosas, eso no ayuda: Alexis Márquez, entrenador de Atlético Bucaramanga

El entrenador del Atlético Bucaramanga dialogó con Tribuna Deportiva acerca de sus aspiraciones en el club y los próximos fichajes.

La presentación del Atlético Bucaramanga en el primer semestre del 2023 fue a grandes rasgos negativa, de 60 puntos posibles solo logró 20 unidades, de las cuales, nueve fueron conseguidas bajo la dirección de Alexis Márquez.

El entrenador pereirano arribó a la escuadra ‘auriverde’ tras la salida de Raúl Agustín Armando; tras su llegada, dirigió nueve compromisos, de los cuales, perdió en cuatro ocasiones, empató en tres y ganó en dos encuentros.

Con el reto de consolidar un proceso que logre darle resultados al equipo en el próximo semestre, Márquez atendió al llamado de Tribuna Deportiva el video-podcast de Vanguardia que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por las plataformas virtuales de esta casa periodística.

¿Cuáles son los puntos positivos y negativos que resalta del primer semestre con el Atlético Bucaramanga?

“En lo personal siento que me quedó una deuda con los jugadores y con la afición. Al equipo llegamos con la idea de mejorar desde la primera fecha, no se nos dio; esa seguidilla de partidos de no ganar hace que todo sea más complejo, al final logramos salir del bache, queríamos dejar otra imagen pero desafortunadamente no se logró”.

Para el próximo semestre ya se fueron algunos jugadores, ¿usted quería quedarse con alguno y qué posiciones piensa reforzar?

“Siempre lo hablé con los muchachos, el tema del jugador de fútbol es el rendimiento y eso se muestra en los partidos, el torneo no fue bueno para casi toda la plantilla, uno sabe que para sostener su puesto debe hacer buenas presentaciones, desafortunadamente no se contó con el mejor nivel y por ende estos jugadores que terminaron contrato, la parte directiva tomó la decisión de no renovarles, nosotros ya estamos trabajando en cubrir esos espacios. Idealmente estamos tratando de conseguir un lateral derecho e izquierdo, estamos tratando de traer un volante de primera línea y en la parte de arriba buscamos traer extremos y un delantero”.

Con relación a los refuerzos e incorporaciones, ¿cómo ha sido ese proceso de conseguir jugadores a estas alturas del año?

“En el tema de los jugadores nosotros nos hemos estado moviendo desde antes de terminar el torneo, es un poco complicado porque hay mucho jugador que tiene contrato pero también hay mucho jugador que quiere venir al Atlético Bucaramanga, tenemos opciones de jugadores que de verdad quieren sacar el equipo adelante y es importante contar con jugadores así”.

¿Cómo potenciar a un jugador como Javier Reina?

“Es un jugador de muchos años en el fútbol que tiene una muy buena técnica y que hay que saber aprovechar. Lo ideal es que tenga el menor desgaste posible para cuando le llegue la pelota la tome con frescura y energía”.

¿Por qué Bucaramanga no ha sido protagonista?

“Yo creo que es una responsabilidad de todos (directivos, jugadores, etc...), hay que tocar el tema de la afición, en Bucaramanga la forma de presión es más tú a tú con el jugador, en Pereira era más desde la tribuna. En Bucaramanga te pueden parar en la calle te dicen mil cosas, eso no ayuda, nos pasó antes de jugar contra la Equidad, una persona en el Aeropuerto, de muy mala manera, nos dijo que teníamos que ir a ganar y eso genera un mal momento. Sabemos que estamos metidos en esto, pero escucharlo en todos lados eso se convierte en una burbuja con el equipo que no ayuda. Ahora que llegan jugadores es muy importante que la gente espere, cuando conozcan los nombres la gente va a dar duro, siempre es así, pero la mejor manera es esperar a que comiencen las primeras fechas, hay que tener paciencia”.

¿Nos puede dar algún nombre o indicio de los próximos fichajes?

“Estamos hablando con varios jugadores, todos colombianos, hay uno que está por fuera del país. No vamos a contar con tantas figuras pero vamos a tener jugadores que sumen bastante y que apoyen dentro y fuera de la cancha”.

¿A qué le va apostar el próximo semestre?

“En Bucaramanga me tocó mover el sistema que yo casi siempre manejaba, la idea es consolidar un equipo rápido por las bandas, que genere presión, que incomode al rival, un equipo que defienda y que sea solidario”.

¿Los juveniles van a seguir teniendo oportunidades en el equipo?

“A mi me gusta mucho el tema de jugadores jóvenes, en Pereira yo puse a debutar a varios, hay dos de ellos que están en Argentina, otro en Portugal, otros están consolidados en el fútbol colombiano. La idea es llevarlos de a poco, ellos tendrán su espacio y sus momentos”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con el club?

“Lo tengo a término indefinido”.

¿Cuál es el mensaje para la afición?

“Quiero pedirle a la gente paciencia. De parte de nosotros vamos a trabajar de la mejor manera y esperamos desde la primera fecha comenzar con alegrías para dar tranquilidad interna y externamente”.

Los aficionados también preguntaron y uno de ellos cuestionó al timonel búcaro: ¿Cuál es el respeto de los jugadores con la hinchada cuando no rinden? A lo que Márquez respondió: “Esa es como la percepción que se maneja en el fútbol, las cosas a veces no se dan, son muchos factores. La gente quiere que el jugador de todo lo que tiene, pero son factores ajenos que muchas veces por la presión u otras situaciones no se dan las cosas”.