Se conoció la decisión final acerca de la demanda de Once Caldas contra Atlético Bucaramanga

Once Caldas presentó una demanda ante la Dimayor en contra del Atlético Bucaramanga, en el marco del partido que disputaron estas escuadras el pasado sábado 10 de febrero, por la quinta fecha de la Liga BetPlay I de 2024 del fútbol colombiano, que terminó igualado 1-1 en la 'Ciudad Bonita'.

La razón de esta demanda tiene que ver un la presunta suplantación del jugador Fabio Delgado, quien actuó como lateral en aquel enfrentamiento.

En diálogo con la Chechemanía de RCN, el presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, dijo que "ya el club fue notificado de la demanda que presentó Once Caldas ante la Dimayor, la Comisión Disciplinaria; ya nos corrieron traslado y el club ya contestó. La demanda se fundamenta en el artículo 83, que dice que todo jugador que haya sido suplantado en este caso hablan de Fabio Delgado, pues la demanda prosperará".

El directivo agregó: "Yo le pregunto a la Dimayor y a la Comisión Disciplinaria, cuál jugador suplantó Fabio Delgado, cuando este jugador estuvo en la selección Colombia Sub-17, estuvo en Cortuluá, estuvo en Santa Fe y estuvo en el Atlético Bucaramanga, del año 2016 al 2024".

El dirigente fue tajante al sostener que "esa demanda no acredita a quien suplantó Fabio Delgado, es sobre un supuesto y ese supuesto no sabemos, entonces la carga procesal es del Once Caldas y yo le estoy diciendo que me digan a quién está suplantando Fabio Delgado".

La decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la Dimayor se pronunció frente a la situación anteriormente mencionada y determinó: "Decretar el cierre y archivo del procedimiento disciplinario adelantando con base en la denuncia de partido formulada por el Club Once Caldas S.A. contra del Club Atlético Bucaramanga S.A. por presuntamente incurrir en la infracción descrita en los literales a) y b) del artículo 83 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la fecha 5ª de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024".

"Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité Disciplinario y el de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR", agregó en Comité.

¿Qué sucedió con el jugador?

El diario El País de Cali reveló el viernes 16 de febrero que el futbolista Fabio Delgado, del Atlético Bucaramanga, fue capturado el jueves (15 de febrero), antes del compromiso que disputó el cuadro 'Leopardo' en calidad de visitante ante América de Cali, y que terminó igualado 0-0; sin embargo, desde el equipo bumangués aclararon que la situación no es como se cuenta desde la 'Sultana del Valle'.

"El País conoció que hasta el sitio de concentración del 'onceno' santandereano en Cali llegó el miércoles la Fiscalía con una orden de captura contra Fabio Delgado, lateral izquierdo, por una supuesta suplantación de identidad, lo que hizo que el técnico Rafael Dudamel lo descartara para el compromiso ante los rojos de Cali", informó el citado medio de comunicación.

El diario caleño contó, además, que "fuentes cercanas al caso aseguran que Fabio Delgado no es el nombre real del jugador del Atlético Bucaramanga, y que esa identidad se la habría facilitado un amigo hace unos años, para que pudiera ser convocado en el pasado a una selección Colombia de categorías menores".

“Eso viene desde hace años; de acuerdo con lo que se conoce, él no se llama Fabio Delgado, y parece que la persona que le prestó la identidad fue la que lo denunció”, fue la comunicación que entregó la fuente.

Vanguardia indagó ese mismo día sobre la situación al interior del cuadro santandereano, directamente con el presidente del club, Jaime Elías Quintero, quien señaló que "lo único que le puedo decir es que no fue capturado y ya está llegando a la ciudad y mañana (sábado) entrena con el equipo".

Además, frente a la información que se manejó desde Cali, el directivo sostuvo que "la ignorancia de los periodistas de Cali quedó demostrada, una cosa es ser capturado y otra cosa es ser conducido. Él fue conducido a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) para un arraigo dentro de un proceso penal por suplantación y se constató que el que era suplantado era Fabio y salió de la URI para estar entrenando con el equipo el día de mañana (sábado)".

Y agregó: "Esa fue la información que me entregó el abogado que acompañó a Fabio".

Atlético Bucaramanga cumple con una destacada campaña, en la que luego de ocho partidos registra tres triunfos, cuatro empates y una derrota.