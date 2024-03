Otra estrella Junior incorporaría a un nuevo jugador quien arribó hace poco a Barranquilla

El equipo Tiburón es sexto en la Liga BetPlay con un total de 14 unidades

Tras quedar campeón del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre del 2023, Atlético Junior fue el equipo colombiano que más refuerzos de renombre realizó de cara al presente certamen.

Jugadores como Yimmi Chará, Víctor Cantillo y Rafa Pérez se unieron a la plantilla 'Tiburona', que ya contaba con hombres como José Enamorado y Carlos Bacca.

Sin embargo, infortunadamente, Pérez, quien jugó en el San Lorenzo de Argentina, sufrió una fuerte lesión, situación que fue confirmada por el mismo defensor.

“Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento”, dijo Pérez tras los resultados compartidos por el cuerpo médico de la institución.

Tras ser confirmado el estado del futbolista, los directivos de Junior iniciaron un proceso de búsqueda con el objetivo de firmar a un jugador que supliera las necesidades del elenco por la ausencia de Pérez.

Días después se dice que el fichaje de Nicolás Zalazar es inminente, según distintos medios, a sus 27 años, el jugador tendrá el reto de vestir la camiseta rojiblanca. El futbolista ha permanecido desde finales de 2023 sin jugar.

“Mi último partido fue a fines de diciembre (con Ñublense) y como soy jugador libre me encontraba hace mes y medio entrenando con mi preparador físico. Hablaré y ajustaré algunos detalles que me pedirá el cuerpo técnico para llegar lo más listo posible a la competencia cuando él me necesite”, dijo Zalazar a su arribo a la capital del Atlántico.

Aunque no se ha realizado la vinculación oficial, el deportista ya se encuentra en Barranquilla para unirse a los trabajos del equipo campeón de Colombia.

De igual forma, según el portal web de Semana, el jugador mencionó que espera aportarle al equipo su experiencia.

“Me caracterizo por defender y darle seguridad al equipo. Espero poder acoplarme, tener continuidad y poner al Junior por encima de todo”, apuntó el futbolista.

Por el momento, Junior de Barranquilla se prepara para lo que será su próximo compromiso, en el que se enfrentará ante Atlético Nacional, este juego se disputará este sábado 2 de diciembre sobre las 8:20 de la noche.