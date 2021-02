Si algo ha caracterizado a Freddy Rincón es que no tiene problemas para emitir sus conceptos, así generen incomodidad.

‘El Coloso de Buenaventura’ en esta ocasión se refirió a James Rodríguez, de quien dijo en una charla con ‘Pulso Sports’, de Perú, que es un buen jugador pero “le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crack”

“Acá se formó una polémica de James conmigo, yo soy claro en mis conceptos, yo no me quedo como dicen los brasileños ‘encima del muro’ a decir las cosas. A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crack. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”, afirmó el histórico de la Selección Colombia.

Rincón, tres veces mundialista con Colombia, también recordó que hace poco, en una entrevista, James se consideró el mejor jugador de la historia de Colombia.

“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”, agregó.

Así mismo, al ampliar sobre los mejores jugadores de Colombia, James no tuvo en cuenta a Rincón, algo que sin duda generó molestia en uno de los referentes de las Selecciones de Francisco Maturana y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

“Le dijeron que cuáles eran los mejores en Colombia de la historia y después fue lo que me hizo pensar que era para dejarme a mí por debajo, cuando le preguntaron por Freddy Rincón dijo que “está por debajo de nosotros”. El concepto fue pesado y me preguntaron y yo dije que James ni sabe dónde está parado, se formó la polémica, porque aquí James se ha vuelto intocable, porque o sino todo el mundo se viene encima”, finalizó.

Frente a las declaraciones de James, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, otro histórico del elenco nacional, salió en defensa de su excompañero.

"Le falto el respeto a Freddy Rincón, al grande. ¡Falta de respeto, falta de respeto! Uno tiene que tener, no joda, respeto por los grandes jugadores, las grandes personas y la historia. Freddy Rincón es grande, es 'crack', le faltó al respeto", manifestó ‘El Pibe’ en Blu Radio.