Después de que en reiteradas ocasiones mostrara su interés en ser entrenador de la Selección Colombia, el director técnico Juan Carlos Osorio manifestó que le encantaría ser ministro del Deporte.

Al ser consultado en rueda de prensa por la dirección de la Selección Colombia, el estratega indicó que: "Es irrelevante. Estoy feliz en América, a este proyecto le doy el ciento por ciento, lo demás cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente nunca he manifestado nada y no debo aclarar nada. Pero ya que me lo preguntan, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes. Quiero hacer algo por el deporte colombiano, y también lo haría de manera desinteresada porque quiero aportarle al deporte y al fútbol, a lo que me he dedicado toda mi vida".

Este jueves en la noche, América de Cali igualó 1-1 en casa ante La Equidad y dejó escapar la oportunidad de acomodarse entre los ocho mejores de la Liga BetPlay I de 2022, luego de siete fechas.

En las últimas temporadas, Osorio, que brilló con Atlético Nacional entre 2012 y 2015 y también se destacó con la Selección de México, no ha podido reflejar grandes resultados, ni con el mismo elenco 'verdolaga', ni con América.