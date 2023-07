Millonarios, el campeón de la Liga BetPlay I de 2023, aún no puede ganar en el segundo semestre, con dos empates contra Deportivo Pasto y Deportivo Pereira. A esto se suman las lesiones de los defensores Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, quienes estarían alejados un buen rato de los terrenos de juego.

Millonarios jugó en la noche del sábado frente al Deportivo Pereira, en el marco de la segunda fecha de la Liga Betplay II-2023, duelo en el que sufrió una sensible baja que se une a la del defensa central Andrés Llinás, quien también está lesionado.

El duelo de los dos últimos campeones de la Liga Betplay parecía tener tintes emocionantes por lo que han mostrado ambas escuadras en el último tiempo, pero sus esquemas no se pudieron romper y terminaron saldando un empate a cero goles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios y Deportivo Pereira no se hicieron daño y en el arranque del campeonato colombiano aún no suman de a tres puntos, por lo que el inicio de esta Liga no es alentador, aunque este apenas es el comienzo.

Así las cosas, Millonarios logró su segundo punto en este torneo, mientras que el Deportivo Pereira, que se mantiene vivo en los torneos internacionales, sumó su primera unidad y de visitante, por lo que se considera fue un excelente resultado.

Para este duelo frente a los 'Matecañas' el conjunto de los Millonarios no pudo contar con una de sus piezas fundamentales, el zaguero Andrés Llinás, quien tiene una lesión muscular que le ha impedido jugar y estará otros días más fuera de las canchas. Al bogotano ahora se le junta otro incapacitado de los titulares.

Gamero habló de la lesión del defensa que le causará ‘dolores de cabeza’

No basta con la pérdida de Llinás para que otro de los defensas de ‘Millos’ también se ha lesionado y previo a los compromisos internacionales.

Finalizando el compromiso frente al Deportivo Pereira, el defensa central costarricense, Juan Pablo Vargas, tuvo un inconveniente en una de sus piernas, razón por la que tuvo que salir del compromiso. Sus gestos en el rostro no eran para nada alentadores, por el contrario, preocupaban y esa sensación se volvió una realidad.

El técnico campeón de la Liga Betplay, Alberto Gamero, en la rueda de prensa post partido frente al Deportivo Pereira sin pelos en la lengua dio el dictamen médico de la lesión de Juan Pablo Vargas: “Es en el aductor. Sintió que se le abrió un poco. Habrá que esperar”, anunció el estratega samario.

Sin embargo, lo grave del caso de Juan Pablo Vargas vino adjunto a esa declaración de Gamero, quien puntualizó que el zaguero estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado: “Ya el médico informó que hay que tomar una resonancia mañana (hoy)”, con el fin de determinar el período de incapacidad de Vargas.

Incluso, el adiestrador Alberto Gamero, fiel a su estilo de no esconder nada, puntualizó que Juan Pablo Vargas quedó descartado para el viaje a Estados Unidos, en donde se medirá el próximo miércoles al equipo inglés Crystal Palace en Chicago, en un encuentro de carácter amistoso a las 7:00 de la noche.