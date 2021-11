Durante la transmisión oficial del título, la prometida de Castro habló del ser maravilloso que es el jugador y de la sorpresa.

Lea también: Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la liga

“No me esperaba la propuesta de matrimonio y mucho menos que todos sus compañeros lo ayudaran y estuvieran con él”, y continúo: “es una noche inolvidable, una noche muy especial para mí y para Alex. Qué pesar que no pudimos traer a nuestra bebé porque es muy pequeñita y no la dejaban, pero no tengo palabras para expresar todo lo que estoy sintiendo”.