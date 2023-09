Con ocho fechas restantes, el estratega Alexis Márquez tendrá un gran reto, no dejar que los malos resultados afecten psicológicamente al equipo, así como ha sido evidente en temporadas anteriores (en las que el club ha empezado muy bien el campeonato y finaliza siendo eliminado en primera ronda).

En la rueda de prensa posterior al compromiso en el que Atlético Bucaramanga empató 1-1 con Deportivo Pereira, el técnico le mandó un mensaje a los hinchas, a quienes nuevamente acusó de enviar malas energías al terreno de juego.

“Quiero mandarle un mensaje a la gente que se hace detrás del banco, desde que arranca el calentamiento hay unos hinchas, que, uno los nota que no sé, pareciera que no son hinchas del equipo, yo le pido a la gente que se haga atrás y no para pelear con el que está gritando e insultando”, señaló.

Lea también: ‘Soplan vientos’ de crisis: Atlético Bucaramanga completó cuatro partidos sin ganar en la Liga BetPlay II

De igual forma, resaltó que la mayor parte del tiempo, escucha insultos por parte de la afición ‘auriverde’ y que eso no aporta en la construcción del equipo.

“Es que son casi que los 90 minutos, medio se calman cuando uno va ganando, pero casi todo el partido yo escuchaba dos o tres personas atrás incomodando y creo que eso es mala energía, si yo me le pego a alguien en su trabajo y le estoy reprochando, eso va a incomodar, esa mala energía que algunos tienen se irradia en la cancha”, apuntó el estratega.