Una nueva ilusión nace en Alianza Petrolera, el conjunto santandereano empezará este lunes su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2023-I.

La escuadra dirigida por Hubert Bodhert enfrentará en el estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata a Águilas Doradas sobre las 6:00 p.m.

La ‘Máquina Amarilla’ sueña con lograr una hazaña, y es que al repasar los enfrentamientos previos contra los rivales que tendrá en el grupo A, el cuadro barranqueño ha sido superior.

En la jornada 17 de la primera fase del fútbol profesional colombiano, Alianza derrotó en su casa 2-1 a su próximo rival.

Para esta oportunidad, el profesor Bodhert señaló que intentará mejorar ciertos aspectos que afectan de forma negativa al elenco, entre estos, resalta que trabajarán las acciones de pelota quieta.

“En esta clasificación están los equipos que mejor rendimiento han tenido, en nuestro grupo todo va a ser al 100, en este momento se deben minimizar los errores y tener calidad en el juego para llegar a la final”, señaló el estratega.

En cuanto al nivel físico del equipo, el entrenador señaló que afortunadamente todos sus jugadores gozan de buena salud y que estarán disponibles para el encuentro.

De esta forma, el equipo podría salir al campo de juego con los siguientes inicialistas, en el arco Pier Grazziani; en la zona defensiva Efraín Navarro, Luciano Ospina, Pedro Franco, y Leonardo Saldaña; más adelante estarían Royscer Colpa, Jhair Castillo, Rubén Manjarrés, Edwin Torres; y en el ataque jugarían Luis Angulo y Steven Rodríguez.

Santiago Orozco, jugador ‘petrolero’, señaló que el equipo ya cumplió con su primer objetivo y que los integrantes de la escuadra sueñan con la tan anhelada estrella.

“Para avanzar tenemos que ser contundentes, vamos asumir todo lo que se viene de la mejor forma, la idea es hacer las cosas bien. Sabemos que somos fuertes y la calidad de jugadores que tenemos”, concluyó.

La realidad de Águilas Doradas

Por su parte, el equipo antioqueño llega a la disputa tras tener el mejor puntaje en la primera fase, de 60 puntos posibles lograron sumar un total de 39, nueve más que la escuadra santandereana.

“El balance fue muy positivo, siempre he sido muy consciente que cuando ganas no eres el mejor y cuando pierdes no eres el peor, así que tenemos que ver en general”, señaló Lucas González entrenador de Águilas.

De igual forma señaló que el equipo está contento y lleno de ilusión de cara a la clasificación a la final.

“Alianza es un rival difícil, es un equipo que hace mucho goles pero que también le hacen goles, de los 10 partidos que jugó de local ganó 8, incluso nosotros perdimos en Barranca pero igual, vamos a jugar en un escenario diferente con todos nuestros jugadores”, apuntó.

Por su parte, José David Leudo, futbolista del cuadro antioqueño fue claro en que el equipo está enfocado, y listo para buscar llegar lo más lejos posible.

“Alianza es un equipo que siempre propone, se para bien, pero bueno, nosotros somos un equipo fuerte y vamos a ir a buscar los tres puntos”, concluyó.