El próximo sábado 17 de junio se jugará la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay del primer semestre del año. En el Grupo A; Alianza Petrolera, Atlético Nacional y el Deportivo Pasto tienen chances de jugar la última instancia del torneo. Águilas Doradas ya está eliminado.

Por su parte; en el Grupo B Millonarios y Boyacá Chicó se disputan el pase a la gran final, ya que, el América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín no tienen opciones de clasificar. Los juegos de cada zona se disputarán de forma simultánea. El primer turno será para la llave B y el segundo para la A. Se define todo, cada vez falta menos para conocer el primer campeón de liga de 2023.

Teniendo en cuenta que el Grupo A es el más apretado, en las últimas horas se ha especulado que Águilas Doradas, que enfrenta a Alianza Petrolera en su propia casa, saldrá a este partido con el equipo Sub-20 para darle oportunidad de juego a los juveniles.

Sin embargo, esto ha causado un gran enojo en la hinchada del club Atlético Nacional de Medellín, pues esta escuadra, para clasificar a la gran final, depende de su triunfo y del resultado entre Águilas y Alianza Petrolera. Si los de Barrancabermeja ganan por más diferencia de gol en comparación con el ‘Verdolaga’, serán los finalistas.

Por esto, Lucas González, entrenador de Águilas Doradas, se pronunció al respecto y dijo que no alineará a un grupo Sub-20, por el contrario, saldrá con lo mejor que tiene actualmente para intentar ganarle el partido a Alianza Petrolera y así darle una “mano” a Atlético Nacional.

“Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría que clasificara, ya que, nosotros no pudimos”, le dijo el joven entrenador al periodista antioqueño Mauricio González.

Es de vital importancia resaltar que hace algunos años Lucas González estuvo dirigiendo a las divisiones menores de Atlético Nacional, por eso, es normal que le desee lo mejor al equipo que dirigido en la actualidad por brasilero Paulo Autuori.