El entrenador santandereano Armando 'El Piripi' Osma, en diálogo con Tribuna Deportiva, el Video Pódcast de Vanguardia, analizó el momento que vive el Atlético Bucaramanga, escuadra a la que dirigió en el 2022.

Para Osma, quien llevó al cuadro 'Leopardo' a la clasificación a los cuadrangulares semifinales en el primer semestre de 2022, "la realidad del Atlético Bucaramanga creo que en estos momentos los números lo dicen todo, porque tiene menos de un gol por partido, muy bajo, uno como entrenador debe promover que tenga por lo menos dos goles por partido, porque con un gol no es suficiente para ganar, ese es un factor de mejoramiento a diario".

Además, 'El Piripi', que no pudo terminar la temporada con 'El Leopardo' en el segundo semestre de 2022 debido a los malos resultados, la defensa del cuadro 'amarillo', orientado por Raúl Agustín Armando, también debe mejorar.

"El otro error del Bucaramanga es que casi siempre recibe un gol y ahí no hay un equilibrio y en eso hay que trabajar, en tener una buena ofensiva y también defensiva", dijo uno de los mejores socios que tuvo Carlos 'El Pibe' Valderrama en el Deportivo Cali.

Al ser consultado por cuál plantel es mejor, si el que tuvo con Dayro Moreno, Sherman Cárdenas, Johan Caballero y compañía, o el que tiene actualmente Raúl Agustín Armando con Teófilo Gutiérrez, Javier Reina y Gonzalo Lencina, entre otros, 'El Piripi' Osma señaló que "creo que están en situaciones muy similares; a mí me tocó recibir un grupo para potenciarlo, el profesor de ahora lo pudo construir y es más fácil construir que organizar un grupo sobre la marcha".

Para Osma "en un par de partidos puede volver la paz, ese es el fútbol colombiano y hay que perseverar", pero también reconoció que como entrenadores "estamos sujetos a los resultados, lo que le diría al profesor es que tenga paciencia y tenga paz en su manera de trabajar, si el entorno no es bueno usted no trabaja bien, es como el jugador, si tiene un entorno malo, no podrá rendir. El resultado tendrá que venir tarde o temprano, pero no sé si la gente lo aguanta, porque lo real del fútbol es que si usted no gana lo sacan, como me pasó a mí; el proceso en el fútbol no existe, te cortan la cabeza si no ganas".

En 10 jornadas disputadas de la Liga BetPlay I de 2023, Atlético Bucaramanga registra 11 puntos, con siete goles a favor y nueve en contra.