¡Atención! Conozca las medidas de seguridad que tomó la Alcaldía para el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas.

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y el bienestar de los aficionados durante el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, la Alcaldía de la ciudad desplegó un plan para prevenir incidentes y asegurar un ambiente tranquilo en el estadio departamental.

El encuentro, que se llevará a cabo este sábado 10 de febrero sobre las 6:10 de la tarde, espera contar con un estricto control de seguridad en el que no le será permitido el ingreso al escenario deportivo a las barras organizadas del Once Caldas; de igual forma, no podrán ingresar por los diferentes corredores viales de acceso a la 'Ciudad Bonita'.

Asimismo, no se permitirá la entrada al Alfonso López de personas que luzcan prendas alusivas al equipo de Manizales, que llega con la necesidad de sumar tres puntos tras registrar un triunfo, dos empates y una derrota en lo que va del certamen nacional.

La Alcaldía también realizó un llamado a la colaboración y responsabilidad de los aficionados, instándolos a respetar las normas establecidas y contribuir al desarrollo de un espectáculo deportivo en un ambiente seguro y amigable, en el que el uso de extintores por parte de las barras del equipo 'Leopardo' y de cualquier persona al interior del estadio, está completamente prohibido.