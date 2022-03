En las diez primeras fechas de la Liga BetPlay I de 2022 el Atlético Bucaramanga acumuló 12 puntos y en las restantes 10 jornadas tendrá que registrar, como mínimo, 18 unidades para aspirar a clasificar entre los ocho mejores del certamen.

Y para iniciar con la ‘operación remontada’, el equipo que orienta Armando ‘El Piripi’ Osma intentará doblegar este miércoles, desde las 6:05 p.m., a Deportivo Cali, en juego de la undécima fecha de la competencia que se realizará en el estadio Alfonso López.

A este enfrentamiento, el cuadro ‘Leopardo’ arriba con dos jornadas de invicto, tras derrotar en casa a Nacional e igualar a domicilio ante Alianza Petrolera, en los primeros cotejos bajo el mando de Osma, quien llegó a reemplazar a Néstor Craviotto.

En estos duelos se ha visto la intención del nuevo estratega, quien pretende darle un estilo más vistoso, con predominio del manejo de balón, así como equilibrio entre la defensa y el ataque.

Efectivamente, la principal tarea de director técnico santandereano es encontrar la solidez defensiva y la efectividad en ataque, ya que a lo largo de la temporada se ha observado un club que recibe muchos goles y marca pocos.

“Tenemos que ir partido a partido y hay que pensar en el juego siguiente, con la misma idea y el optimismo de vencer y sumar puntos en la tabla. Yo no hago números, yo hago es rendimiento, me importa que el equipo rinda, la efectividad es la parte que hace que exista un cambio grande en el equipo, si generamos 10 opciones tenemos que marcar cinco”, indicó Armando Osma, quien enfrentará a uno de los equipos en los que jugó y donde formó una dupla exitosa con Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Mientras que el club ‘hormiguero’ se ubica en la casilla 13 con 12 puntos, a tres del octavo, América de Cali; el Deportivo Cali, campeón vigente, ha tenido muchos problemas y únicamente suma siete unidades que lo dejan en la posición 18.

Aunque los ‘azucareros’ no pasan el mejor momento y recientemente perdieron en el clásico vallecaucano, el Atlético no se puede confiar y debe evitar ‘resucitar a un muerto’, como en ocasiones anteriores cuando le dio vida a escuadras que no tenían un buen presente.

“Tenemos que conseguir los tres puntos de local, ese es el objetivo, porque necesitamos los puntos para ubicarnos mejor en la tabla. Si juego como titular espero aportar mi granito de arena y que todo salga bien. Todavía tengo que mejorar y estoy dispuesto a hacer mi mejor trabajo para el equipo”, dijo el futbolista búcaro Jackson Montaño.

A la hora de las estadísticas, según Dimayor “Atlético Bucaramanga ganó sus últimos dos encuentros ante Deportivo Cali en Primera División y podría enlazar tres victorias ante ellos por primera vez en la máxima categoría”.

El elenco búcaro formaría con: Juan Camilo Chaverra; Jackson Montaño, Jéferson Gómez, Jéferson Mena, Cristian Blanco; Víctor Mejía, Michel Acosta, Bruno Téliz, Sherman Cárdenas, Kevin Pérez; y Dayro Moreno.