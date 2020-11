En un constante déjà vu vive el Atlético Bucaramanga, que luego de caer ante Chicó, uno de los coleros de la Liga BetPlay, completó dos años sin avanzar a las finales del balompié nacional.

Los errores tanto deportivos como administrativos saltan a la vista, pero pareciera que quienes manejan la institución estuvieran ciegos para notarlos o, simplemente, no tienen los argumentos para revertir la historia.

Vanguardia hace un recuento de los algunos de los aspectos que impiden que el conjunto búcaro sea protagonista del Campeonato de la Primera División de Colombia, teniendo en cuenta que ya pasaron dos años sin clasificaciones entre los ocho mejores.

Lea también. El fútbol no es el mismo sin aficionados en las tribunas

Políticas de contratación:

El armado de los planteles no obedece a un proyecto estructurado. Se traen jugadores experimentados que ya no rinden como antes o se apuesta por hombres más jóvenes pero sin buen presente deportivo. A la hora de contratar a los extranjeros, se desperdicia dinero en futbolistas que no marcan la diferencia y terminan en el banco de emergentes.

Cambios de entrenadores:

Desde que regresó a la A en 2016, el Atlético suma 14 entrenadores, entre interinos y técnicos en propiedad, situación que impide que se consoliden los procesos. En la Liga de 2020, tres orientadores han estado al frente: José Manuel Rodríguez, Sergio Novoa y Guillermo Sanguinetti.

¿Quién toma las decisiones?

Así como cada seis meses o menos se renueva el cuerpo técnico y el plantel de jugadores, también existen modificaciones en la parte administrativa. Por el Atlético, entre otros, han pasado Héctor Cárdenas, Héctor García, Enrique Delgado, Carlos Sánchez, Luis Gabriel Rey, Fabián Duarte, John Castro, Óscar Álvarez, Nelson Sandoval, José Manuel Rodríguez, Ricardo Pérez, Gustavo Daza y Óscar Upegui. A la hora de decidir, han reconocido los involucrados, que no tienen autonomía.

No hay interés en las divisiones menores:

Atlético Bucaramanga le presta poca atención a las divisiones menores, que es la base en la que se sostienen muchos clubes. Los jugadores de las fuerzas básicas deben irse a otras regiones o equipos para buscar posibilidades.

Sin continuidad:

Las buenas campañas del Atlético Bucaramanga en la A en los últimos años, en 2016 y 2018, llegaron con planteles que, además de tener hombres de buen presente futbolístico, llevaban un tiempo significativo de trabajo en la institución. Pero estos equipos fueron desmantelados abruptamente y los buenos resultados desaparecieron.