No ha terminado la temporada 2020, en la que Atlético Bucaramanga ocupa la casilla 12 de la Liga BetPlay, a cinco puntos del octavo y con tres partidos por disputar, cuando ya hay novedades en la conformación de la junta directiva.

El cuadro santandereano informó, mediante un comunicado de prensa, que Jaime Elías Quintero se convierte en el nuevo vicepresidente de la institución.

“Nos complace tener a nuestro servicio al talento del Doctor Jaime Quintero, ocañero de 64 años, abogado litigante con más de 30 años de experiencia, con el cual, vamos a trabajar para representar nuestra región de la mejor manera. Bienvenido y muchos éxitos en toda su gestión”.

En diálogo con Vanguardia, el nuevo vicepresidente indicó que su objetivo es “gestionar para que en lo deportivo se logren buenas representaciones, con la conformación de un equipo que sea competitivo y le brinde alegrías a los hinchas; mientras que en lo administrativo la meta es conseguir que la marca logre tener un colchón financiero para respaldar el aspecto deportivo con un equipo representativo”.

Quintero en los últimos meses asesoró al club en temas jurídicos y ahora, en su nuevo cargo, espera aportar su granito de arena para que el Atlético sea protagonista.

Precisamente, frente al poco protagonismo del equipo búcaro en esta temporada, el directivo indicó que “no ha sido positiva la campaña, por el hecho de no estar entre los ocho” y con relación a los cambios de cara a la nueva temporada reconoció que “aún no es el momento de hablar del 2021 porque el campeonato no ha terminado, hay un entrenador trabajando y contratos vigentes”.

De esta manera, la junta directiva del Atlético Bucaramanga queda conformada por Óscar Upegui, presidente; Jaime Elías Quintero, vicepresidente; Ricardo Pérez, gerente administrativo; y Gustavo Daza, gerente deportivo.