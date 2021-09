Atlético Bucaramanga tiene listo su enfrentamiento para la décima fecha de la Liga Betplay Dimayor. Jugará ante Rionegro por tres puntos que terminen de asegurar su clasificación a los 8.

El ‘leopardo’ llega de perder en casa ante Millonarios 3-4. En sus últimos encuentros, alcanzó una victoria, una derrota y dos empates. Ahora, con un nuevo cuerpo técnico, busca volver a la racha de victoria con la que inició este año.

Por su parte, Rionegro Águilas derrotó 3 a 2 a Once Caldas en su partido anterior. En los últimos cuatro juegos disputados se quedó con la victoria en un partido y resultó perdedor en tres oportunidades.

Las últimas cinco veces que se enfrentaron en Liga, Rionegro acumuló una victoria, mientras que el Bucaramanga sumó tres. En un partido terminaron igualados en el marcador.

Néstor Craviotto, el nuevo director técnico de Atlético Bucaramanga, afirmó en rueda de prensa previa al compromiso que una campaña exitosa es aquella que gana algún objetivo.

“Venimos a ser la excepción, pero sabemos que jugamos todo el día con los resultados. Lo más importante es ganar, si no se ganan los proyectos no sirven. Si a los cuatro partidos no ganas, te sacan y así es acá y en todas partes. Somos un cuerpo técnico que le encanta ganar, es lo que le vamos a imponer a los jugadores. El rival tendrá que correr y matarse para ganarnos”, afirmó el argentino.

Atlético Bucaramanga es quinto en la tabla de posiciones, con 14 puntos: cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas, con un porcentaje de 65% de rendimiento en Liga.

Por su parte, Rionegro es 13 en la clasificación, con 10 unidades en nueve partidos: tres victorias, un empate y cinco derrotas.